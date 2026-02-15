Business as usual στην... ενεργειακή επάρκεια: Αυξάνεται η ζήτηση ρεύματος το 2026, όχι όμως η παραγωγή - Συνεχίζεται η πολιτική του κουτουρού

Άλλη μια δύσκολη χρονιά προβλέπεται στον ενεργειακό μεσαίωνα που εξακολουθεί να βιώνει η Κύπρος. Ενώ οι καμπύλες της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος δείχνουν αυξήσεις και φέτος, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς-ΔΣΜΚ, φτάνοντας στις ακραίες καιρικές συνθήκες της καλοκαιρινής περιόδου τα 1.450 MW, τα πράγματα στον ενεργειακό τομέα παραμένουν στάσιμα καθώς η δυνατότητα παραγωγής ούτε αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι ούτε πρόκειται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, εκτός κι αν μπει σε λειτουργία η ιδιωτική μονάδα παραγωγής στο Βασιλικό με καύσιμο το ντίζελ. Μία σοβαρή βλάβη στις συμβατικές μονάδες παραγωγής είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ένα εκτεταμένο black out, κάτι που συνεπάγεται ταλαιπωρία για τα νοικοκυριά και ζημιές για τις επιχειρήσεις. Οι συγκυρίες δεν είναι ευνοϊκές ούτε για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, καθώς η ζήτηση αυξάνεται, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 1.600 MW σε ακραίες καλοκαιρινές συνθήκες, που δεν είναι εκτός πραγματικότητας στην Κύπρο η οποία βρίσκεται σε ...

