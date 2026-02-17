Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 292,65 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,53 μονάδες με άνοδο 0,18%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 764.657,15 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, μικτές τάσεις καταγράφηκαν στην αγορά. Η Κύρια Αγορά σημείωσε πτώση 0,12% και η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,19%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατέγραψε σημαντικές απώλειες 1,69%. Αντίθετα, ο δείκτης των Επενδυτικών παρουσίασε άνοδο 1,64%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 573.268,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,36 ευρώ – πτώση 0,43%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 97.341,09 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,515 ευρώ – άνοδος 1,68%), της Eurobank με όγκο 22.589,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,907 ευρώ – πτώση 1,24%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 20.081,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,35 ευρώ – άνοδος 0,75%) και της Logicom με όγκο 15.033,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,48 ευρώ – αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 273.

Πηγή: ΚΥΠΕ