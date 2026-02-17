Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 292,65 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23%

Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 292,65 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,53 μονάδες με άνοδο 0,18%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 764.657,15 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, μικτές τάσεις καταγράφηκαν στην αγορά. Η Κύρια Αγορά σημείωσε πτώση 0,12% και η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,19%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατέγραψε σημαντικές απώλειες 1,69%. Αντίθετα, ο δείκτης των Επενδυτικών παρουσίασε άνοδο 1,64%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 573.268,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,36 ευρώ – πτώση 0,43%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 97.341,09 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,515 ευρώ – άνοδος 1,68%), της Eurobank με όγκο 22.589,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,907 ευρώ – πτώση 1,24%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 20.081,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,35 ευρώ – άνοδος 0,75%) και της Logicom με όγκο 15.033,60 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,48 ευρώ – αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 273.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα