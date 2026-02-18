Ενεργειακές προτεραιότητες της Κύπρου για το 2026

Έναν μήνα μέσα στο 2026, τα γεγονότα που εξελίσσονται ήδη ρίχνουν φως στις προτεραιότητες που θα διαμορφώσουν την ενέργεια στην Κύπρο φέτος. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ΑΟΖ και κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), τα καύσιμα και την αφαλάτωση.

Ανάπτυξη ΑΟΖ και κοιτασμάτων φυσικού αερίου

Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο στα τέλη Ιανουαρίου, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill, δήλωσε ότι «αν όλα πάνε καλά», η εμπορευματοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Glaucus και Pegasus του τεμαχίου 10 αναμένεται μεταξύ 2030-2035. Το συνολικό φυσικό αέριο εκτιμάται μεταξύ 6-9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf). Ο Ardill δήλωσε ότι η ExxonMobil στοχεύει να υποβάλει «Δήλωση Εμπορευματοποίησης» τον Απρίλιο.

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι ποσότητες φυσικού αερίου με μεγαλύτερη ακρίβεια, η εταιρεία σχεδιάζει επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Pegasus το 2027. Μόνο μετά από αυτή θα είναι η εταιρεία σε θέση να εξετάσει τις επιλογές ανάπτυξης και την πορεία προς τα εμπρός.

Η ExxonMobil εξετάζει επίσης νέες έρευνες στο τεμάχιο 5, βάσει περαιτέρω ανάλυσης δεδομένων που απόκτησε από το Electra. Παρόλο που η γεώτρηση τον Ιανουάριο του 2025 ήταν ανεπιτυχής, επιβεβαίωσε την παρουσία συστήματος υδρογονανθράκων.

Εν τω μεταξύ, η ExxonMobil σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δύο ερευνητικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα Masry και Cairo της Αιγύπτου, τα οποία βρίσκονται δίπλα στα οικόπεδα 5 και 10 της Κύπρου και έχουν υψηλή προοπτική, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα φέτος. Η ολοκλήρωση αυτών των ερευνητικών γεωτρήσεων συμπίπτει με την ολοκλήρωση της γεώτρησης στο Pegasus.

Πρόσθετες ανακαλύψεις φυσικού αερίου θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ενός πολύ πιο φιλόδοξου έργου: τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου έργου εξαγωγής LNG.

Η στρατηγική της ExxonMobil επικεντρώνεται σε έργα υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους προμήθειας που απαιτούν την εύρεση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, και που μπορούν να διατεθούν στην αγορά μέσω υπαρχουσών υποδομών ή, όπου είναι σκόπιμο, νέων περιφερειακών υποδομών εξαγωγής.

Αυτό διαφέρει από τη στρατηγική της Eni, η οποία επικεντρώνεται σε: «ταχεία εμπορευματοποίηση και μια ρεαλιστική, τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας αποθέματα χαμηλού κόστους, ταχεία ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου Cronos, χωρητικότητας 3,5 tcf, στο οικόπεδο 6, η ανάπτυξη του οποίου αξιοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές στο Zohr στην Αίγυπτο για μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Η εταιρεία αναμένει να πάρει επενδυτική απόφαση (FID) φέτος, με στόχο να φέρει το πρώτο φυσικό αέριο στην αγορά πιθανότατα στις αρχές του 2028.

Μετά την απόφαση της Αιγύπτου να μην χρησιμοποιήσει το μερίδιό της για εγχώρια χρήση, όλο το φυσικό αέριο του Cronos, περίπου 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, θα υγροποιείται στο τερματικό Damietta και θα εξάγεται στην Ευρώπη ως LNG. Ωστόσο, δεδομένης της χαμηλής τιμής του LNG που αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το 2028, μεταξύ $6-8 δολαρίων/mmBTU, και της χρέωσης διοδίων/ταριφών για τη χρήση των αιγυπτιακών υποδομών που αναμένεται να φτάσουν έως και $1,5 δολάρια/mmBTU, το μερίδιο κέρδους της Κύπρου είναι πιθανό να είναι χαμηλό.

Η Eni μπορεί να ακολουθήσει το Cronos με ανάπτυξη των δύο άλλων κοιτασμάτων στο τεμάχιο 6, Zeus και Calypso.

Η Chevron και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να προχωρήσουν με τον σχεδιασμό front-end engineering (FEED) του κοιτάσματος Αφροδίτη, χωρητικότητας 3,5 tcf. Σε περίπτωση που εγκριθεί το FID, οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Αίγυπτο είναι πιθανό να αρχίσουν μετά το 2031.

Τα καλά νέα είναι ότι οι διαφορές για διαμοιρασμό με την ισραηλινή Ishai πρόκειται να διευθετηθούν πριν από τα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο, με το κόστος του έργου να εκτιμάται σε $4 δισεκατομμύρια δολάρια, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το FID. Η στρατηγική της Chevron βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην «πειθαρχημένη συγκράτηση του κόστους, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την κατανομή κεφαλαίου που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν σε υψηλή κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους της, εστιάζοντας σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού περιθωρίου κέρδους».

Η τρέχουσα αναπτυξιακή μέθοδος για το Αφροδίτη, που βασίζεται στη χρήση μιας πλωτής μονάδας παραγωγής (FPU), και οι χαμηλές τιμές που πληρώνει η Αίγυπτος για το φυσικό αέριο μπορεί να αποδειχθούν προβληματικές. Εάν όλο το φυσικό αέριο από το Αφροδίτη ανακατευθυνθεί στην εγχώρια αγορά της Αιγύπτου, η στρατηγική ευθυγράμμιση του έργου με τον στόχο «υψηλής κερδοφορίας» θα επηρεαστεί σημαντικά. Οι χαμηλές τιμές LNG δημιουργούν παρόμοια προβλήματα. Είτε η αναπτυξιακή μέθοδος θα πρέπει να αλλάξει για να εξαλειφθούν οι δαπανηρές υποδομές είτε η Αίγυπτος θα πρέπει να αυξήσει την τιμή που πληρώνει για το φυσικό αέριο, είτε η Κύπρος μπορεί να κληθεί να χορηγήσει πρόσθετα κίνητρα. Αυτά είναι τα ζητήματα που καθιστούν το FID αβέβαιο.

Ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ

Και μιλώντας για το φυσικό αέριο, το επίμαχο έργο εισαγωγής LNG στον Βασιλικό εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα χωρίς καμία ένδειξη για την πορεία προς τα εμπρός ή το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ή πότε μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο φυσικό αέριο. Η Etyfa εξακολουθεί να περιμένει την ολοκλήρωση ακόμη περισσότερων μελετών από τον σύμβουλό της, Technip, πριν αποφασίσει για το επόμενο βήμα.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν πολύ υψηλές, σε σημείο που 1 στους 6 Κύπριους δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να πληρώσει για θέρμανση αυτόν τον χειμώνα.

Εκτός από αυτά, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν από κατά μέσο όρο €75 ευρώ/τόνο το 2025 σε περίπου €95 ευρώ/τόνο. Το συνολικό κόστος που επωμίστηκε η Κύπρος για να συμμορφωθεί με το EU ETS το 2025 εκτιμάται σε περίπου €390 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό το κόστος, που είναι πιθανό να αυξηθεί σε €490 εκατομμύρια ευρώ το 2026, μετακυλίεται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω «πράσινων φόρων» ή ρητρών προσαρμογής καυσίμων στους λογαριασμούς.

Μια αύξηση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ θα πρέπει θεωρητικά να μειώσει τις τιμές ηλεκτρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υποστηριχθεί η έκκληση για άρση των περιορισμών για θα επιτρέψουν στην ΑΗΚ και την ΑΤΗΚ να επενδύσουν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και να συνεργαστούν για να προσφέρουν συνδυασμένα πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας/τηλεπικοινωνιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ωστόσο, το τρέχον μοντέλο της αγοράς βασίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο πιο ακριβό καύσιμο, δηλαδή το ντίζελ/μαζούτ. Ως αποτέλεσμα, η ενέργεια από ΑΠΕ κοστολογείται λίγο πιο κάτω από τη συμβατική τιμή της ΑΗΚ, συνεχίζοντας να συσσωρεύει υπερκέρδη για τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Χωρίς αναβάθμιση του δικτύου και μπαταρίες, η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ περιορίζεται λόγω των υψηλών επιπέδων περικοπών. Η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει στην 23η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που είναι λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχει επίσης τις υψηλότερες εκπομπές κατά κεφαλήν στην Ευρώπη. Επιπλέον, το φορολογικό στοιχείο της τιμής οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 35% - το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 27,6%.

Και μετά είναι και η διασύνδεση GSI, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αναποφασιστικότητα και καθυστερήσεις.

Καύσιμα

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η επιχείρηση καυσίμων της ExxonMobil στην Κύπρο αγοράστηκε από την Petrolina. Η εταιρεία παρείχε καύσιμα και λιπαντικά μέσω ενός δικτύου 66 πρατηρίων βενζίνης.

Μέσω αυτής της εξαγοράς, η Petrolina γίνεται ο κυρίαρχος διανομέας καυσίμων στην Κύπρο, εγείροντας ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού έχει επιβάλει περιορισμούς για να τον διασφαλίσει, όπως ο περιορισμός της ιδιοκτησίας των πρατηρίων βενζίνης από την Petrolina σε λιγότερο από 50%, αλλά μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.

Αφαλάτωση

Έχουμε μια ευκαιρία που παρουσιάζεται «μια φορά σε κάθε γενιά» για να διορθώσουμε τον τομέα της ύδρευσης, αλλά δυστυχώς δεν την αρπάζουμε. Όπως λέω συνεχώς «η Κύπρος πρέπει να βγει από τον φαύλο κύκλο του να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αντί να προετοιμάζεται μέσω μακροπρόθεσμων σχεδιασμών γι' αυτά που γνωρίζουμε ότι έρχονται».

Η αφαλάτωση έχει καταστεί απαραίτητη για την παροχή μιας σταθερής, ανεξάρτητης από το κλίμα, πηγής νερού για οικιακή χρήση, απελευθερώνοντας νερό από φράγματα για χρήση στη γεωργία.

Η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως να θέσει σε εφαρμογή μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια για την ενέργεια και το νερό, τα οποία να αναπτυχθούν με βάση την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, και πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση από τη χρήση συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας στην αφαλάτωση σε ενέργεια από ΑΠΕ. Το 2026 υπόσχεται να είναι μια ακόμη πολυάσχολη και επίμαχη χρονιά όσον αφορά την ενέργεια.

*Ανώτερου συνεργάτη στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου