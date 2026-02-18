Ιταλία: Ιστορικό εργοστάσιο παίρνει και πάλι ζωή - Πού θα γίνουν περισσότερες από 500 προσλήψεις

Με την παραγωγή του Fiat 500 Hybrid, το ιστορικό εργοστάσιο της Fiat στο Mirafiori επανέρχεται δυναμικά στον ρόλο του βασικού πυλώνα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Έμπρακτη απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού αποτελεί η ανακοίνωση της διεύθυνσης του εργοστασίου για πρόσληψη 440 εργαζομένων, με μισθούς έως 2.600 ευρώ, καθώς και η καθιέρωση δεύτερης βάρδιας στη γραμμή παραγωγής του πολυαναμενόμενου και στη χώρα μας Fiat 500 Hybrid.

Τώρα δημοσιεύματα από τον ιταλικό Τύπο αναφέρουν ότι οι πρώτοι 80 νέοι εργαζόμενοι βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου, και αφορά στη γραμμή του βαφείου και της συναρμολόγησης.

Επιπρόσθετα, ακόμη 160 προσλήψεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη της δεύτερης βάρδιας τον Μάρτιο θα φέρει περίπου 400 νέες προσλήψεις, ενισχύοντας τη γραμμή παραγωγής με νεανικό, εξειδικευμένο προσωπικό.

Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης που εφαρμόζει ο όμιλος Stellantis συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση δίπλα σε έμπειρους τεχνικούς και εξειδικευμένα σεμινάρια, αποσκοπώντας στη διασφάλιση υψηλών προτύπων παραγωγής σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Η αναζωογόνηση του Mirafiori δικαιολογείται πλήρως από τα περσινά στοιχεία παραγωγής. Το 2025, από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου βγήκαν 30.202 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2024.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το Fiat 500 Hybrid, του οποίου η παραγωγή ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου του 2025. Σε λιγότερο από δύο μήνες έχουν ήδη συναρμολογηθεί 6.000 μονάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτάχυναν το πλάνο προσλήψεων και κατέστησαν αναγκαία τη λειτουργία δεύτερης βάρδιας, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση και την ανανεωμένη εμπιστοσύνη του ομίλου προς το εργοστάσιο του Τορίνο.

