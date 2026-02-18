Ξανά viral ο Μακρόν: Με σορτσάκι για πρωινό τζόκινγκ στη Marine Drive στο Μουμπάι

Σφοδροί άνεμοι άφησαν χωρίς ρεύμα πάνω από 20 κοινότητες σε όλη την Κύπρο

Ο Γάλλος ηγέτης εθεάθη με κοντό σορτσάκι και γυαλιά ηλίου να τρέχει κατά μήκος της εμβληματικής Marine Drive.

Μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά από αρχηγό κράτους έκανε τον γύρο του διαδικτύου το πρωί: ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε να κάνει τζόκινγκ στην παραλιακή λεωφόρο του Μουμπάι, αφήνοντας άφωνους περαστικούς και χρήστες των social media.

Ο Γάλλος ηγέτης εθεάθη με κοντό σορτσάκι και γυαλιά ηλίου να τρέχει κατά μήκος της εμβληματικής Marine Drive, με τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας να ακολουθούν διακριτικά πίσω του. Η χαλαρή του εμφάνιση και το αθλητικό ντύσιμο τράβηξαν τα βλέμματα, καθώς ελάχιστοι αντιλήφθηκαν αρχικά ότι πρόκειται για τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το The Statesman, ο Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου, βρήκε λίγο χρόνο για την καθιερωμένη του άσκηση πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

 

Πηγή: iefimerida.gr 

 

 

