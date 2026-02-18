Δεν είμαστε το Γραφείο Τύπου σας κ. Αρχηγέ

Από την ημέρα που έγινε αρχηγός Αστυνομίας ο Θεμιστός Αρναούτης είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να ξέρουμε και πολλά τα ΜΜΕ για το τι γίνεται στο Σώμα. Άλλαξε εντελώς η πολιτική επικοινωνίας με τα ΜΜΕ, ενώ θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου είναι αρκετές για κάθε περιστατικό. Το γράψαμε ξανά, οι δημοσιογράφοι δεν είναι το Γραφείο Τύπου κανενός, είναι δουλειά μας να ρωτούμε και δουλειά τους να μας απαντούν. Το να κρύβονται περιστατικά και να ανακοινώνονται τέσσερις μέρες μετά, αφού προηγήθηκε σύλληψη, είναι υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Να το κοιτάξουν λίγο γιατί ο κόσμος των ΜΜΕ απηύδησε μαζί τους.

Παζούρ.