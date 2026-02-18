Μικρή αύξηση στις τιμές υλικών οικοδομής

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026 οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στις 118,89 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,09%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (2,91%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,55%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,19%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,97%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,49%).