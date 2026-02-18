Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρή αύξηση στις τιμές υλικών οικοδομής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (2,91%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,55%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,19%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,97%)

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026 οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στις 118,89 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,09%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (2,91%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,55%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,19%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,97%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,49%).

Tags

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα