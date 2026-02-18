Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΜΕΔ: Σε χαμηλότερο επίπεδο από μέσο όρο ΕΕ, για πρώτη φορά μετά το 2014

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ια πρώτη φορά μετά τo 2014 όταν ο ορισμός των ΜΕΧ εναρμονίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο σχετικός δείκτης στην Κύπρο διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 1,8%.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίσευσε σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στo τέλος Δεκεμβρίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 3,2%, σε σύγκριση με 4,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 1,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Πλέον, για πρώτη φορά μετά τo 2014 όταν ο ορισμός των ΜΕΧ εναρμονίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο σχετικός δείκτης στην Κύπρο διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 1,8%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 62,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 68,5% τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €0,8 δισ. από τις οποίες χορηγήσεις  €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα