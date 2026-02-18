ΜΕΔ: Σε χαμηλότερο επίπεδο από μέσο όρο ΕΕ, για πρώτη φορά μετά το 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίσευσε σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στo τέλος Δεκεμβρίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 3,2%, σε σύγκριση με 4,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 1,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Πλέον, για πρώτη φορά μετά τo 2014 όταν ο ορισμός των ΜΕΧ εναρμονίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο σχετικός δείκτης στην Κύπρο διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 1,8%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας μειώθηκε σε 62,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 68,5% τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €0,8 δισ. από τις οποίες χορηγήσεις €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.