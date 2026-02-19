Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χριστοδουλίδης: «Κανονικά η συνάντηση με Έρχιουρμαν στις 24 Φεβρουαρίου, δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο»

«Ξέρω τι θέλουμε, ξέρω τι επιδιώκουμε, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, έχουμε αποδείξει όλο αυτό το διάστημα την ισχυρή πολιτική μας βούληση», ανέφερε ο ΠτΔ

Την ετοιμότητα και την πολιτική του βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό εξέφρασε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση της Κυπριακής Ένωσης Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και ερωτηθείς αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την προσεχή Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «φυσικά, η συνάντηση είναι προγραμματισμένη, θα γίνει κανονικά στις 24 Φεβρουαρίου. Διαβάζω τις δηλώσεις που γίνονται, ακούω όλα όσα λέγονται αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση από δικής μου πλευράς δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο. Ξέρω τι θέλουμε, ξέρω τι επιδιώκουμε, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, έχουμε αποδείξει όλο αυτό το διάστημα την ισχυρή πολιτική μας βούληση και ευελπιστώ, με αυτή τη διάθεση θα πάω στις 24 Φεβρουαρίου, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως είπα πολλές φορές, να το επαναλάβω και απόψε, ούτε οι Βουλευτικές Εκλογές ούτε η Προεδρία μας (στην ΕΕ) – μάλιστα φρόντισα να το ξεκαθαρίσω πολύ πριν καν ξεκινήσει η Προεδρία, για τις Βουλευτικές Εκλογές είναι εκτός συζήτησης, έχουμε προεδρικό σύστημα – πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση ευελπιστώντας ότι μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν έχουμε εξελίξεις σε σχέση με το θέμα των ΜΟΕ μέσα από τις συναντήσεις των διαπραγματευτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε κάθε συνάντηση των διαπραγματευτών γίνεται μια αξιολόγηση της προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε κάποια υπάρχει πρόοδος, σε κάποια άλλα όχι, αλλά αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και εγώ είμαι έτοιμος από δικής μας πλευράς να πάρω τις όποιες αποφάσεις είναι αναγκαίες για να έχουμε θετικές εξελίξεις». 

