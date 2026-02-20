Πόσο θα μας κοστίσει το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας;

Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της λαγάνας, του χταποδιού, των σουπιών και του σελίνου καταγράφει το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για την Καθαρά Δευτέρα. Την ίδια ώρα, σημαντικές μειώσεις σε σχέση με πέρυσι καταγράφονται σε ντομάτες, αγγουράκια, παντζάρια, κουλούμπρες, αλλά και γαρίδες και καλαμαράκια.

Η έρευνα της Υπηρεσίας καταγράφει τις τιμές που συλλέχθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου σε 67 σημεία πώλησης, μεγάλες και μικρές υπεραγορές και φρουταρίες σε όλες τις επαρχίες και περιλαμβάνει προϊόντα, τα οποία είναι τα πλέον διαδεδομένα για κατανάλωση τη συγκεκριμένη ημέρα (λαχανικά, σαλάτες, χαλβάς, θαλασσινά, κ.λπ.).

Αύξηση 52,84% καταγράφουν οι ρίζες σέλινου με μέση τιμή φέτος στα €2,32 σε σχέση με €1,52 πέρσι. Αύξηση 27,24% καταγράφει και η τιμή της μελιτζανοσαλάτας, που από €3,42 το 2025 ανήλθε σε €4,35. Κατά 25,05% αυξήθηκε η τιμή του μικρού φρέσκου χταποδιού στα €17,99 το κιλό από €14,39 πέρσι, ενώ οι μικρές φρέσκες σουπιές αυξήθηκαν κατά 7,20% στα €13,10 το κιλό από €12,22. Αύξηση καταγράφει και η τιμή της λαγάνας, κατά 18,29%, με μέση τιμή φέτος τα €1,44 από €1,22 και η ταχίνι κατά 8,88% με μέση τιμή €3,81 από €3,50.

Από την άλλη, αρκετά προϊόντα που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο σημείωσαν μείωση σε σχέση με πέρυσι. Τη μεγαλύτερη μείωση 46,74% καταγράφει η τιμή των ντοματών που έπεσε στα €1,69 το κιλό, από €3,81 πέρσι. Αισθητή μείωση 27,42% και 21,70% αντίστοιχα κατέγραψαν οι κουλούμπρες (€1,56 από €2,15) και τα αγγουράκια θερμοκηπίου (€3,31 από €4,23), όπως και τα παντζάρια με μείωση 18,09% (€1,59 από €1,94).

Σημαντική μείωση 25,94% κατέγραψε και η τιμή από τις γαρίδες (€6,01 από €8,11) και το ολόκληρο καθαρισμένο καλαμάρι κατά 14,21% (€7,37 από €8,60).

Η τιμή του χαλβά δεν παρουσίασε ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι, και κυμαίνεται μεταξύ €4-€6 τα 400 γραμμάρια.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ της ελάχιστης και μέγιστης τιμής πώλησης των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σημεία πώλησης. Για παράδειγμα, η φθηνότερη διαθέσιμη επιλογή για ένα κιλό χαλβά με χαλεπιανά συναντάται στα €4,45 στην πιο φτηνή επιλογή και σε τετραπλάσια τιμή στα €16,99 στο πιο ακριβό σημείο πώλησης. Αντίστοιχα, το φρέσκο μεγάλο καλαμάρι συναντάται στο φτηνότερο σημείο πώλησης στα €11,95 το κιλό ενώ στο πιο ακριβό σημείο πώλησης στα €20. Η τιμή από το μεγάλο φρέσκο χταπόδι κυμαίνεται από €12,50 το κιλό στο πιο φτηνό σημείο πώλησης, ενώ στο ακριβότερο η τιμή είναι υπερδιπλάσια, στα €25,99.

Ανάλογα με το σημείο πώλησης η λαγάνα κυμαίνεται μεταξύ €0,99-€2,15, το κουλούρι με προζύμι μεταξύ €1,39-€3,24.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς υποβοήθησης/γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές και δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν.

Ιδιαίτερα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Παρατηρητήριο, τονίζεται ότι υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στα αποτελέσματα ενός Παρατηρητηρίου Τιμών. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, προκειμένου να βρουν τα προϊόντα και τις τιμές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ