Hermes Airports: Θετικά μηνύματα από το CONNECT 2026 για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου

Η ομάδα της Hermes Airports που ασχολείται με την ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας συμμετείχε αυτή την εβδομάδα στο CONNECT Forum, ένα από τα πλέον καθιερωμένα και στρατηγικής σημασίας συνέδρια ανάπτυξης αεροπορικών δρομολογίων στην Ευρώπη. Το CONNECT 2026 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Lublin της Πολωνίας από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Hermes Airports πραγματοποίησε συναντήσεις με 20 αεροπορικές εταιρείες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και τη διεύρυνση της παρουσίας υφιστάμενων αεροπορικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο των επαφών της αποστολής της Hermes Airports καταγράφηκαν ιδιαίτερα θετικά μηνύματα ενόψει της σεζόν που ξεκινά με τις ενδείξεις από διάφορες αγορές να σκιαγραφούνται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, οι προκρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι στιγμής είναι πολύ θετικές για τις αγορές της Αγγλίας, της Πολωνίας, των Σκανδιναβικών χωρών, της Ελβετίας καθώς επίσης και νέων αγορών όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Φαίνεται επίσης, ότι οι νέες αγορές έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια καλή βάση εισερχόμενης ζήτησης κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί με περαιτέρω προώθηση της Κύπρου και στόχευση σε κατηγορίες πελατών.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την επόμενη χειμερινή περίοδο με ενδιαφέρον από αερογραμμές που θέλουν είτε να επεκτείνουν τα προγράμματά τους είτε να πετάξουν ολόχρονα.

Η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports σημείωσε ότι από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αεροπορικές εταιρείες διαφάνηκε ότι τόσο οι συμφωνίες που έχει συνάψει η Hermes Αirports με αεροπορικές εταιρείες καθώς και οι διάφορες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από όλους τους φορείς του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει μια θετική εικόνα και έχουν συμβάλει στη δημιουργία ζήτησης. «Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν τοσο στη διαμόρφωση ενός ολόχρονου προϊόντος όσο και στην προώθηση της Κύπρου ώστε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού», πρόσθεσε η κα. Κουρούπη.

Η συμμετοχή της Hermes Airports στο CONNECT εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, στήριξη της τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κυπριακή οικονομία.