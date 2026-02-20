Συνάντηση Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων με τον Υπουργό Εργασίας

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) είχε την Παρασκευή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Μαρίνο Μουσιούττα, κατά την οποία συζητήθηκαν σειρά σοβαρών προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα προβλήματα αυτά είχαν καταγραφεί στο τελευταίο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, και σχετικό υπόμνημα είχε αποσταλεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Για τον λόγο αυτό, η Ε.ΚΥ.ΣΥ. ζήτησε και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για συζήτηση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου.

Η αντιπροσωπεία της Ε.ΚΥ.ΣΥ., με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Ευτύχιο Παπαμιχαήλ, έθεσε ως πρώτο και καίριο ζήτημα την επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι βασικός της στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

Στην απαίτηση για κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Στο μεγάλο χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην επενδυτική του πολιτική.

Σύνταξης χηρείας αντρών

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα, η οποία εκλέγηκε από σύσκεψη ανδρών χήρων που αδικούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η αντιπροσωπεία της Ε.ΚΥ.ΣΥ. και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν με έντονο τρόπο την απαίτηση της άρσης της αδικίας που υφίστανται οι άνδρες χήροι, καθώς η υφιστάμενη ρύθμιση ουσιαστικά τους διαχωρίζει σε «τυχερούς» και «άτυχους», ανάλογα με την ημερομηνία θανάτου της συζύγου τους λαμβανομένου υπόψη ότι όσοι έχασαν την σύζυγο τους πριν από την 1/1/2018 δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας.

Τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια παραβιάζει την αρχή της ισότητας και σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, δημιουργώντας κατάφωρη άνιση μεταχείριση μεταξύ πολιτών.

Επιπλέον, συζητήθηκαν:

Ζητήματα που αφορούν την κοινωνική κάρτα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, με αίτημα την επέκταση των ωφελημάτων και την έγκαιρη αποστολή της στους δικαιούχους.

Η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων και ο τερματισμός των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις θεσμοθετημένες συντάξεις, καθώς και στις περιπτώσεις της κοινωνικής σύνταξη , ιδιαίτερα για άτομα που εργάστηκαν στο εξωτερικό.

Η ανάγκη παροχής ουσιαστικής βοήθειας από τις κρατικές υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση προς τους ηλικιωμένους, ειδικά σε θέματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και πληρωμών.

Το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών για συνταξιούχους, με αίτημα την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού και τη βελτίωση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο περιορισμένος αριθμός των δικαιούχων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι το Σχέδιο πρέπει να λειτουργεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται οι δικαιούχοι ανάλογα με την ταχύτητα υποβολής της αίτησης και την εξάντληση του κονδυλίου.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι αρκετά από τα ζητήματα βρίσκονται στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και για τον λόγο αυτό δεν τοποθετήθηκε συγκεκριμένα επί των θεμάτων.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τη σύνταξη χηρείας των ανδρών, ο Υπουργός δήλωσε ότι, αφού μελετήσει και εξετάσει όλες τις πτυχές του ζητήματος, θα επανέλθει σύντομα για να ενημερώσει την Ε.ΚΥ.ΣΥ.

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πιο πάνω ζητημάτων και να αγωνίζεται με συνέπεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των συνταξιούχων.