Λειτουργία «The CBC Blog» από την Κεντρική Τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε τη δημιουργία του «The CBC Blog», του ιστολογίου της ΚΤΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περισσότερη πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από οικονομικά θέματα και ζητήματα Κεντρικών Τραπεζών ευρύτερα.

Το Blog της ΚΤΚ θα φιλοξενεί τεχνοκρατικά και επώνυμα άρθρα από στελέχη της Τράπεζας σε θέματα οικονομίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, νομισματικής πολιτικής και ευρύτερης κεντρικής τραπεζικής. Στόχος είναι η παροχή έγκυρης, τεκμηριωμένης και κατανοητής πληροφόρησης προς ειδικούς, δημοσιογράφους και προς το κοινό γενικότερα.

Η πρώτη ανάρτηση τιτλοφορείται «Ακρίβεια και Πληθωρισμός στην Κύπρο: Πρόσφατες Τάσεις και Δυναμικές» των Δημήτρη Καπάταη, Μαρίας Μίθηλλου και Μαρίας Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι οι απόψεις που εκφράζονται σε κάθε ανάρτηση του Blog ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις θέσεις ή την επίσημη πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.