Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Τα 7 σενάρια για το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν την Τεχεράνη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Λειτουργία «The CBC Blog» από την Κεντρική Τράπεζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Blog της ΚΤΚ θα φιλοξενεί τεχνοκρατικά και επώνυμα άρθρα από στελέχη της Τράπεζας σε θέματα οικονομίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, νομισματικής πολιτικής και ευρύτερης κεντρικής τραπεζικής

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε τη δημιουργία του «The CBC Blog», του ιστολογίου της ΚΤΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περισσότερη πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από οικονομικά θέματα και ζητήματα Κεντρικών Τραπεζών ευρύτερα.

Το Blog της ΚΤΚ θα φιλοξενεί τεχνοκρατικά και επώνυμα άρθρα από στελέχη της Τράπεζας σε θέματα οικονομίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, νομισματικής πολιτικής και ευρύτερης κεντρικής τραπεζικής. Στόχος είναι η παροχή έγκυρης, τεκμηριωμένης και κατανοητής πληροφόρησης προς ειδικούς, δημοσιογράφους και προς το κοινό γενικότερα.

Η πρώτη ανάρτηση τιτλοφορείται «Ακρίβεια και Πληθωρισμός στην Κύπρο: Πρόσφατες Τάσεις και Δυναμικές» των Δημήτρη Καπάταη, Μαρίας Μίθηλλου και Μαρίας Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι οι απόψεις που εκφράζονται σε κάθε ανάρτηση του Blog ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις θέσεις ή την επίσημη πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα