Στην τελική ευθεία η συλλογή και διαχείριση αποτσίγαρων

Μετά από καθυστέρηση δύο περίπου χρόνων οι αρμόδιοι φορείς, που είναι οι παραγωγοί – εισαγωγείς προϊόντων καπνού και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησαν στις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, ώστε να βρίσκεται στο τελικό στάδιο η αδειοδότηση ενός συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων από προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού. Αυτό γνωστοποίησαν την περασμένη Τετάρτη στη Βουλή το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Ένωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει η αδειοδότηση, αφού υπογραφεί από την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. «Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί εξοπλισμός για να τοποθετηθεί σε καίρια σημεία, ώστε με κάποιον τρόπο να βελτιωθεί η κατάσταση», είπε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων, επιβεβαιώνοντας ότι πριν περίπου δύο εβδομάδες υπήρξε συνάντηση μεταξύ του φορέα υλοποίησης CPC RETHINK FILTERS LTD ­(παραγωγοί - εισαγωγείς καπνού), και τις Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, για να μπορέσουν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη αδειοδότηση, με σωστούς όρους.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος η αδειοδότηση θα επιτρέπει στο συλλογικό σύστημα να τοποθετήσει κάδους σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, παραλιακοί πεζόδρομοι και παραλίες, με στόχο να αποτραπεί η άτακτη απόρριψη και να τύχει διαχείρισης. Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης θα εμπορεύεται με την επωνυμία REFILTERS.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικοί κανονισμοί, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή και ενσωματώθηκαν στους Περί Αποβλήτων Νόμους για να συμμορφωθεί η Κύπρος με ευρωπαϊκη οδηγία, δημοσιεύτηκαν στις 23 Φεβρουαριου του 2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δίνοντας στους παραγωγούς καπνού περιθώριο έξι μηνών (μέχρι τις 23.8.2024), για να προχωρήσουν στην οργάνωση του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα. Εξάλλου το άρθρο 7 των Κανονισμών προνοεί ότι ο Φορέας Διαχείρισης, μεταξύ άλλων έχει υποχρέωση να συνάψει συμφωνία με τις οικείες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στην οποία, μεταξύ άλλων θα καθορίζονται ο ρόλος των μερών, τα σημεία συλλογής των συγκεκριμένων αποβλήτων, το γεωγραφικό εύρος και το χρονοδιάγραμμα επέκτασης. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε η υπουργός Γεωργίας τον Απρίλιο του 2025 τον βουλευτή των Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, σε απάντηση κοινοβουλευτικού ερωτήματος, για την εφαρμογή του άρθρου 7 παρατηρήθηκαν δυσκολίες από τις τοπικές αρχές. Από όσα λέχθηκαν την περασμένη Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί.

Ειδικός κάλαθος αποτσίγαρων στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Σε δημόσιους χώρους

Όταν το θέμα συζητείτο τον Νοέμβριο του 2023 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι παραγωγοί τόνισαν ότι τα συγκεκριμένα απορρίμματα θα τα προωθούσαν ως καύσιμη ύλη, διότι, το αυξημένο κόστος για αποστολή τους σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας τους στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις μικρές ποσότητες, βάρους 320 – 350 τόνων ετησίως, είναι απαγορευτικά για ανακύκλωση. Στη συζήτηση το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η δράση θα αφορούσε μόνο δημόσιους χώρους, όπου παρατηρείται αυξημένη απόρριψη απορριμάτων, όπως παραλίες, πλατείες, πάρκα και εμπορικοί δρόμοι.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι οποίοι ακολούθως πέρασαν στη νομοθεσία, οι παραγωγοί – εισαγωγείς θα καλύπτουν τουλάχιστον:

Το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης.

Το κόστος καθαρισμού των απορριμάτων που προέρχονται από τα εν λόγω προϊόντα σε δημόσιους χώρους και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους.

Το κόστος της συλλογής (περιλαμβανομένης της υποδομής και της λειτουργίας της), μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων που απορρίπτονται σε δημόσια συστήματα συλλογής («νοείται ότι, στο προβλεπόμενο στην παρούσα υποπαράγραφο κόστος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας δύναται να περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικής υποδομής για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών των προϊόντων, περιλαμβανομένης της υποδομής με κατάλληλα δοχεία αποβλήτων σε σημεία στα οποία τείνουν να συσσωρεύονται τέτοιου είδους απορρίμματα», προστίθεται).

Και το κόστος συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων.

5,647 γόπες σε μία ώρα, αλλά... «τρύπα στο νερό»

Μία εικόνα ενδεικτική της διάστασης του προβλήματος της ρύπανσης από γόπες στην Κύπρο, έδωσε σε εκείνη τη συνεδρίαση του 2023 η Μαρία Παναγιώτου υπό την τότε ιδιότητα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, σε εκστρατεία καθαρισμού που διοργάνωσε το Γραφείο της με μαθητές, για τμήμα της παραλίας στην περιοχή Φοινικούδων στη Λάρνακα, συνέλεξαν 5,647 γόπες σε μία ώρα. «Κάναμε μία τρύπα στο νερό», είπε χαρακτηριστικά, «διότι φεύγοντας, διαπιστώσαμε ότι ήταν αμέτρητες οι ποσότητες από γόπες που παρέμεναν στην παραλία».

Τα πλαστικά θερμοκηπίου με τη νέα Βουλή

Στη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε και για το στάδιο που βρίσκεται η εφαρμογή άλλων ρευμάτων ανακύκλωσης. Το νομοσχέδιο για τα πλαστικά προϊόντα γεωργικής χρήσης (π.χ. πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων, λάστιχα, δίκτυα) βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, με δέσμευση της Νομικής Υπηρεσίας ότι θα ήταν έτοιμο μέχρι σήμερα Παρασκευή. Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενημέρωσε ότι η συζήτηση του κειμένου θα γίνει από τη «νέα Βουλή», μετά τις βουλευτικές εκλογές, λόγω περιορισμένου χρόνου πριν τις εκλογές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, το κείμενο είχε σταλεί στην Επιτροπή από το Υπουργείο, αλλά ακολούθως τους το επέστρεψαν, μετά από διαπίστωση ότι το κείμενο ήταν προβληματικό. Επίσης τον προσεχή Μάρτιο ολοκληρώνεται ο νομοτεχνικός έλεγχος για έπιπλα, χαλιά και στρώματα. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η δημόσια διαβούλευση για τα μπαλόνια και υγρά μαντηλάκια.