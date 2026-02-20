Τι είναι ο αφθώδης πυρετός που εντοπίστηκε στα Λειβάδια και πώς μεταδίδεται - Είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο;

Ο αφθώδης πυρετός, που εντοπίστηκε σήμερα σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια και έθεσε σε συναγερμό τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πλήττει αποκλειστικά τα δίχηλα ζώα, δηλαδή τα ζώα που έχουν δύο χηλές στα πόδια τους, όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες.

Πρόκειται για νόσο, η οποία μεταδίδεται κυρίως αερογενώς. Ο ιός μεταφέρεται από ζώο σε ζώο μέσω του αέρα, αλλά μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω των ρούχων, των υποδημάτων ή και του εξοπλισμού επαγγελματιών κτηνοτρόφων και εμπόρων που έρχονται σε επαφή με ζώα.

Η ασθένεια προσβάλλει τους βλεννογόνους, τη μύτη και τα άκρα των ζώων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα ζώα αδυνατούν να περπατήσουν και να τραφούν με αποτέλεσμα τον θάνατο τους.

Ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. Είναι ένας εξειδικευμένος ιός που αφορά μόνο συγκεκριμένα είδη ζώων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε μέσω της κατανάλωσης κρέατος.

Απολύμανση το βασικό μέτρο αντιμετώπισης

Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού και μποτών, το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, οι απολυμάνσεις, ακόμη και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις μονάδες, είναι απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης. Επίσης, η αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Θα πρέπει ακόμη να αποφεύγεται η προμήθεια ζωοτροφών από εγκαταστάσεις αγνώστων υγειονομικών προδιαγραφών.

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.