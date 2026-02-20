Μικρές εβδομαδιαίες απώλειες 0,90% για το ΧΑΚ

Μικρή πτώση σημείωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρουσιάζοντας κατά την τρίτη εβδομάδα Φεβρουαρίου μικρές εβδομαδιαίες απώλειες σε ποσοστό 0,90%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 291,94 μονάδες με απώλειες 0,68%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,41 μονάδες με πτώση 0,33%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 644.006 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,46%, ενώ πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 1,05% και οι Επενδυτικές με 0,98%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 567.315 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,32 ευρώ - πτώση 0,85%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 41.209 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,475 ευρώ - πτώση 1,01%), της Atlantic Insurance με όγκο 11.192 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,380 ευρώ - πτώση 0,83%), της Logicom με όγκο 9.676 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,44 ευρώ – πτώση 0,58%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 4.700 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,70 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 222.

ΚΥΠΕ