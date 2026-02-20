Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Τα 7 σενάρια για το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν την Τεχεράνη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρές εβδομαδιαίες απώλειες 0,90% για το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μικρή πτώση σημείωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρουσιάζοντας κατά την τρίτη εβδομάδα Φεβρουαρίου μικρές εβδομαδιαίες απώλειες σε ποσοστό 0,90%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις  291,94 μονάδες με απώλειες 0,68%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,41 μονάδες με πτώση 0,33%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 644.006 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,46%, ενώ πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 1,05% και οι Επενδυτικές με 0,98%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 567.315 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,32 ευρώ - πτώση 0,85%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 41.209 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,475 ευρώ - πτώση 1,01%), της Atlantic Insurance με όγκο 11.192 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,380 ευρώ - πτώση 0,83%), της Logicom με όγκο 9.676 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,44 ευρώ – πτώση 0,58%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 4.700 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,70 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 222.

ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα