Ψηλά η Κύπρος στην ωριμότητα ανοιχτών δεδομένων

Την 9η θέση κατέχει η Κύπρος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την ωριμότητα των ανοιχτών δεδομένων, σύμφωνα με την έκθεση «Open Data Maturity Report 2025» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον ιστότοπο της ΕΕ.

H αξιολόγηση μέτρησε την πρόοδο των ευρωπαϊκών χωρών στη διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και στην τόνωση της επαναχρησιμοποίησής τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα.

Η χώρα σημείωσε ετήσια αύξηση 0,8% στη βαθμολογία της, φθάνοντας στο 94,6% από 93,8%, ωστόσο η κατάταξή της παρέμεινε η ίδια όσο ήταν και το 2024.

Τι εξετάζει η έκθεση

Η έρευνα εξετάζει τις στρατηγικές και τα εθνικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη διαχείριση ανοιχτών δεδομένων και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών. Ακόμη εξετάζεται η λειτουργικότητα των εθνικών πυλών ανοιχτών δεδομένων, ο βαθμός στον οποίο εξετάζονται οι ανάγκες και η συμπεριφορά των χρηστών για τη βελτίωση της πύλης, η διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων σε διαφορετικούς τομείς και η προσέγγιση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της πύλης.

Πρόσθετα, αξιολογούνται τα μέτρα που υιοθετούνται από τους διαχειριστές πυλών για να διασφαλίσουν μεταξύ άλλων, τη συστηματική συλλογή μεταδεδομένων, την παρακολούθηση της ποιότητας των μεταδεδομένων καθώς και την ποιότητα της ανάπτυξης των δημοσιευμένων δεδομένων στην εθνική πύλη.

Παράλληλα, αναλύεται η προθυμία, η ετοιμότητα και ικανότητα των χωρών να μετρήσουν τόσο την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων όσο και τον αντίκτυπο που δημιουργείται μέσω αυτής της επαναχρησιμοποίησης.

Τα κράτη μέλη βελτίωσαν τη μέση βαθμολογία ωριμότητάς τους στο 86%, σημειώνοντας αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

Μεταξύ των κρατών της ΕΕ, η Γαλλία ηγείται σε πλήρη ωριμότητα στα θέματα που αξιολογήθηκαν (100%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία και την Πολωνία (98%).

Οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο είναι η Αλβανία (+23 ποσοστιαίες μονάδες), η Μάλτα (+19 ) και η Γερμανία (+11 ).

Η κατανομή των σύνθετων βαθμολογιών ωριμότητας είναι ασύμμετρη προς υψηλότερες βαθμολογίες. Οι ομάδες έχουν ως εξής:

• Πρωτοπόροι (94–100%): Τσεχία, Εσθονία, Πορτογαλία, Κύπρος, Σλοβακία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία και Γαλλία.

• Χώρες ταχείας εξέλιξης (87–93%): Λουξεμβούργο, Σερβία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Νορβηγία, Δανία και Λετονία.

• Ακόλουθοι (73–84%): Κροατία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ελβετία.

• Αρχάριοι (15–69%): Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα και Αλβανία.