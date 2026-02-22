Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ψηλά η Κύπρος στην ωριμότητα ανοιχτών δεδομένων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Στη δεκάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την ωριμότητα των ανοιχτών δεδομένων, περιλαμβάνεται η Κύπρος, σύμφωνα με την έκθεση «Open Data Maturity Report 2025» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον ιστότοπο της ΕΕ

Την 9η θέση κατέχει η Κύπρος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την ωριμότητα των ανοιχτών δεδομένων, σύμφωνα με την έκθεση «Open Data Maturity Report 2025» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον ιστότοπο της ΕΕ.

H αξιολόγηση μέτρησε την πρόοδο των ευρωπαϊκών χωρών στη διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και στην τόνωση της επαναχρησιμοποίησής τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα. 

Η χώρα σημείωσε ετήσια αύξηση 0,8% στη βαθμολογία της, φθάνοντας στο 94,6% από 93,8%, ωστόσο η κατάταξή της παρέμεινε η ίδια όσο ήταν και το 2024.

Τι εξετάζει η έκθεση 

Η έρευνα εξετάζει τις στρατηγικές και τα εθνικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη διαχείριση ανοιχτών δεδομένων και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών. Ακόμη εξετάζεται η λειτουργικότητα των εθνικών πυλών ανοιχτών δεδομένων, ο βαθμός στον οποίο εξετάζονται οι ανάγκες και η συμπεριφορά των χρηστών για τη βελτίωση της πύλης, η διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων σε διαφορετικούς τομείς και η προσέγγιση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της πύλης.

Πρόσθετα, αξιολογούνται τα μέτρα που υιοθετούνται από τους διαχειριστές πυλών για να διασφαλίσουν μεταξύ άλλων, τη συστηματική συλλογή μεταδεδομένων, την παρακολούθηση της ποιότητας των μεταδεδομένων καθώς και την ποιότητα της ανάπτυξης των δημοσιευμένων δεδομένων στην εθνική πύλη.

Παράλληλα, αναλύεται η προθυμία, η ετοιμότητα και ικανότητα των χωρών να μετρήσουν τόσο την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων όσο και τον αντίκτυπο που δημιουργείται μέσω αυτής της επαναχρησιμοποίησης.

Τα κράτη μέλη βελτίωσαν τη μέση βαθμολογία ωριμότητάς τους στο 86%, σημειώνοντας αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

Μεταξύ των κρατών της ΕΕ, η Γαλλία ηγείται σε πλήρη ωριμότητα στα θέματα που αξιολογήθηκαν (100%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία και την Πολωνία (98%). 

Οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο είναι η Αλβανία (+23 ποσοστιαίες μονάδες), η Μάλτα (+19 ) και η Γερμανία (+11 ).

Η κατανομή των σύνθετων βαθμολογιών ωριμότητας είναι ασύμμετρη προς υψηλότερες βαθμολογίες. Οι ομάδες έχουν ως εξής:

Πρωτοπόροι (94–100%): Τσεχία, Εσθονία, Πορτογαλία, Κύπρος, Σλοβακία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία και Γαλλία.

Χώρες ταχείας εξέλιξης (87–93%): Λουξεμβούργο, Σερβία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Νορβηγία, Δανία και Λετονία.

Ακόλουθοι (73–84%): Κροατία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ελβετία.

Αρχάριοι (15–69%): Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα και Αλβανία.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα