Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Απίστευτες αποκαλύψεις για το Μπάκινγχαμ: Από το 2019 προειδοποιούσαν τον Κάρολο για τις δραστηριότητες του πρίγκιπα Άντριου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στις κατοικίες του έκπτωτου πρίγκιπα

Στην Βρετανία, νέες σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την εφημερίδα Mail ότι το Παλάτι και ο Βασιλιάς Κάρολος είχαν ενημερωθεί ήδη από το 2019 για τις ύποπτες επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Άντριου.

Σχετικά άρθρα:

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του έκπτωτου πρίγκιπα, μετά την  προσωρινή σύλληψή του, ως υπόπτου για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών στον Έπστιν. Μάλιστα, η έρευνα  επεκτείνεται και στους αστυνομικούς που ήταν στην φρουρά του, ενώ ελέγχεται και πιθανή εμπλοκή των αρχών των αεροδρομίων του Λονδίνου σε διευκόλυνση σωματεμπορίας.

Αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στις κατοικίες του Άντριου ενώ παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζητά από πρώην και νυν μέλη της φρουράς του έκπτωτου πρίγκηπα να καταθέσουν εάν έχουν κάποια πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Έπστιν.

Όπως σχολιάζει πρώην επικεφαλής της Ομάδας για την Βασιλική Προστασία, είναι απίθανο να μην είχαν αντιληφθεί τις κινήσεις του Άντριου, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν συνεχώς κάποιον δίπλα τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, μερίδα βουλευτών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έρευνα και στο κοινοβούλιο για τον ρόλο του αδερφού του βασιλιά ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως φαίνεται, ενώ έδινε πληροφορίες τον Τζέφρυ Έπστιν, την πίεζε συγχρόνως υπουργούς και βουλευτές να του δώσουν μεγαλύτερο κυβερνητικό ρόλο.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την επίσημη αφαίρεση του Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, καθώς προς το παρόν βρίσκεται στην 8η θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος δεν προτίθεται να φέρει αντιρρήσεις σε μια τέτοια κίνηση.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα