Για πόσα χρόνια λειτουργεί ένα αυτοκίνητο -Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να αντέξει

Τελικά έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα «ημερομηνία λήξης» αναφορικά με τα χιλιόμετρα που μπορούν να διανύσουν ή αυτό είναι απλά ένας μύθος;

Πολύ συχνά ακούγεται η φράση κλισέ ότι τα καινούργια αυτοκίνητα δεν τα φτιάχνουν όπως τα παλιότερα και ότι δεν είναι σε θέση να διανύσουν «άπειρα χιλιόμετρα», όπως έκαναν εκείνα.

Συχνά ακούγεται επίσης και μία ακόμη θεωρία για τα καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία σχεδιάζονται από τους κατασκευαστές για να αντέξουν να διανύσουν συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, τον οποίο και δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Τελικά, τι ισχύει από όλα αυτά;

Το πρώτο και μόνο σίγουρο είναι ότι τα καινούργια αυτοκίνητα, φτιαγμένα με όλη την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι κατασκευαστές όλα τα προηγούμενα χρόνια ευτυχώς δεν φτιάχνονται όπως τα παλιά.

Ανάλογα και με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και της εξέλιξής του, ο κατασκευαστής ορίζει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά αλλά και τις προδιαγραφές του, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τον εκτιμώμενο κύκλο ζωής του.

Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι σημαντικά πιο πολύπλοκα, σχεδιάζονται με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές σε όλους τους τομείς και φέρουν δεκάδες ηλεκτρονικά συστήματα που απλά δεν υπήρχαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δεν δείχνουν να πτοούνται αναφορικά με τα χιλιόμετρα που μπορούν να διανύσουν, σε σχέση με τα πιο παλιά αυτοκίνητα.

Απόδειξη για το παραπάνω είναι και οι δεκάδες έρευνες αξιοπιστίας που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς από αξιόπιστες πηγές και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Στις εν λόγω έρευνες παρουσιάζονται ως αξιόπιστα μοντέλα 10ετίας που έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα (200.000-400.000 χλμ.) και πωλούνται πλέον ως μεταχειρισμένα.

Στην προσπάθειά τους να καθησυχάσουν το κοινό ότι τα αυτοκίνητα που παράγουν δεν έχουν ημερομηνία λήξης, οι κατασκευαστές αυτοκινήτου προσφέρουν την υποχρεωτική από το νομό εγγύηση καλής λειτουργίας.

Πολλοί βέβαια από τους κατασκευαστές δεν μένουν μόνο στα υποχρεωτικά βάσει νομοθεσίας δύο χρόνια, αλλά προσφέρουν μεγαλύτερες σε διάρκεια εγγυήσεις που φτάνουν ακόμη και στα οχτώ έτη. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, συνήθως για εγγυήσεις έως και πέντε χρόνια, δεν υπάρχει καν περιορισμός χιλιομέτρων από την πλευρά του κατασκευαστή, ενώ αυτό απλά δεν γινόταν για στα παλιότερα αυτοκίνητα.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η απάντηση στο ερώτημα «για πόσα χιλιόμετρα έχει κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο» σίγουρα δεν είναι συγκεκριμένη αφού τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν σχεδιάζονται με ημερομηνία λήξης, αλλά για να αντέξουν όσο το δυνατό περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου, όπως και τα παλιότερα.

Η αντοχή ενός αυτοκινήτου στο χρόνο και η χιλιομετρική του απόδοση εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από τον ή τους οδηγούς του, τη συμπεριφορά τους πίσω από το τιμόνι και φυσικά τη φροντίδα και τη συνέπεια που επιδεικνύουν οι ιδιοκτήτες αναφορικά με την σωστή περιοδική συντήρησή του αλλά και την σωστή επιδιόρθωση όποιων βλαβών προκύψουν.

Η λανθασμένη εντύπωση που επικρατεί σχετικά με την αξιοπιστία των παλιότερων αυτοκινήτων πηγάζει από το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο απλά στην κατασκευή τους έναντι των καινούργιων και γι' αυτό το λόγο μπορούσαν να «κρύψουν» μια βλάβη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να ακινητοποιηθούν. Στα καινούργια αυτοκίνητα, ακόμη και η ανίχνευση μιας «αθώας» βλάβης, μπορεί ακόμη και να ακινητοποιήσει το όχημα, με την κεντρική μονάδα ελέγχουν να προσπαθεί να αποτρέψει με αυτό τον τρόπο μια μεγαλύτερης έκτασης ζημιά.

Αν γίνονται όλα σωστά τότε ένα αυτοκίνητο, είτε νέο είτε παλιό, θα αντέξει για πολλά-πολλά χρόνια και θα διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι να έρθει η ώρα της αντικατάστασης του. Τόσα πολλά που το ερώτημα περί «ημερομηνία λήξης» μπορεί να θεωρηθεί άνευ ουσίας.

Πηγή: carandmotor.gr