Αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε θέση μάχης – Καθοριστική εβδομάδα για το Ιράν, τι δήλωσε ειδικός αναλυτής στο CNN

Πιθανότατα πολύ καθοριστική στη Μέση Ανατολή για το Ιράν θα είναι η ερχόμενη εβδομάδα δήλωσε στο ειδησεογραφικό αμερικανικό δίκτυο CNN o αναλυτής διεθνών θεμάτων του CNN, Μπρετ ΜακΓκούρκ, εκφράζοντας επιφυλακτικότητα για το αν μπορεί να πετύχουν οι διπλωματικές επαφές και σημειώνοντας παράλληλα ότι ενδεχόμενη επιχείρηση θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, ημέρες αν όχι εβδομάδες.

Τις εκτιμήσεις του για το πόσο κοντά σε σύγκρουση βρίσκονται ΗΠΑ-Ιραν διατύπωσε μιλώντας στο CNN ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του CNN, Μπρετ ΜακΓκούρκ.

Ο ΜακΓκούρκ υπηρέτησε «σε ανώτερες θέσεις εθνικής ασφάλειας υπό τους τέσσερις τελευταίους προέδρους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Τραμπ», ενώ «ηγήθηκε διαπραγματεύσεων με το Ιράν και βοήθησε στον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN η ομάδα κρούσης του USS Gerald Ford έχει εντοπιστεί ανοικτά του Γιβραλτάρ. Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει επιλογές «που θα μπορούσαν να κυμαίνονται από περιορισμένα στοχευμένα πλήγματα έως παρατεταμένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες», αν και το CNN τονίζει ότι πηγή του σταθμού που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν λάβει ακόμα κατάλογο στόχων».

Ο ΜακΓκούρκ χαρακτήρισε την ερχόμενη εβδομάδα «πιθανότατα πολύ καθοριστική στη Μέση Ανατολή για το Ιράν», εκφράζοντας επιφυλακτικότητα για το αν μπορούν να επιτύχουν οι διπλωματικές επαφές.

Εξήγησε ότι «τρία ζητήματα που παλαιότερα ήταν κάπως διακριτά έχουν πλέον συγκλίνει»: «οι ιρανικοί πύραυλοι, οι διαδηλώσεις στη χώρα και η καταστολή των διαδηλωτών και στη συνέχεια το πυρηνικό ζήτημα». Υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν ιδιαίτερα μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή.

Το Ισραήλ, κατά την εκτίμησή του, δεν θα επιτρέψει την αύξηση των αποθεμάτων πυραύλων του Ιράν.

Σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση, εκτίμησε ότι «οι στρατιωτικοί θα θέλουν, στο πρώτο κύμα πληγμάτων, να στοχεύσουν τους πυραύλους, ιδίως τους εκτοξευτές πυραύλων», διότι αυτό αποδυναμώνει και αποτρέπει την ικανότητα του Ιράν να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση.

Πιθανόν, ανέφερε, θα στοχεύσουν ξανά «ορισμένους ιρανικούς πυρηνικούς στόχους» — μεταξύ αυτών «μια εγκατάσταση θαμμένη σε βουνό νότια της Νατάνζ για εμπλουτισμό ουρανίου». Επιπλέον, θεωρεί πιθανό να πληγούν στόχοι που σχετίζονται με «τον κατασταλτικό μηχανισμό του ιρανικού καθεστώτος, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και την πολιτοφυλακή Μπασίτζ».

Κατά την εκτίμηση του, αυτό σημαίνει «μια αρκετά σημαντική επιχείρηση που θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, ημέρες αν όχι εβδομάδες». Περιγράφει την αμερικανική ανάπτυξη δυνάμεων ως «ανάπτυξη κλίμακας που πραγματικά δεν έχω δει εδώ και δεκαετίες». Τονίζει ότι «όλα τα στοιχεία που θα χρειαζόσουν για μια σημαντική πολυήμερη ή ακόμη και επιχείρηση εβδομάδων τοποθετούνται σε θέση».

Ο ΜακΓκουρκ εξέφρασε αμφιβολίες για την επιτυχία της διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι το Ιράν παραδοσιακά ζητά εκτεταμένη άρση κυρώσεων σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα — κάτι που, κατά την άποψή του, δύσκολα θα αποδεχθεί η αμερικανική πλευρά.

«Ένας λόγος για τον οποίο στην κυβέρνηση Μπάιντεν δεν φτάσαμε σε μια πυρηνική συμφωνία είναι επειδή το Ιράν απαιτούσε τόσο εκτεταμένη άρση κυρώσεων και δεν υποχώρησε ποτέ από αυτό. Και απλώς δεν συμφωνήσαμε να το κάνουμε», είπε.

Για παράδειγμα, πρόσθεσε, «δεν επρόκειτο να άρουμε τις κυρώσεις κατά του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τρομοκρατία και επιθέσεις κατά Αμερικανών. Έτσι, δυσκολεύομαι να δω εδώ την κυβέρνηση Τραμπ να χορηγεί σημαντική άρση κυρώσεων, που νομίζω ότι το Ιράν θα απαιτήσει».

Ο ΜακΓκούρκ αναφέρθηκε και στον χειρισμό του ΟΗΕ λέγοντας ότι «ακόμη πιο περίπλοκο είναι το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη ενήργησαν το περασμένο φθινόπωρο για να θέσουν εκ νέου το πυρηνικό πρόγραμμα υπό κυρώσεις του Κεφαλαίου 7, καθώς και το πρόγραμμα πυραύλων. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας» τόνισε.

Επισήμανε ότι «οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στη περιοχή όσα μέσα χρειάζονται για μια σημαντική επιχείρηση που θα κρατήσεις ημέρες έως εβδομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος θα διατάξει απαραίτητα την έναρξη αυτής της εκστρατείας. Αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί κατευθυνόμαστε».

Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο «σεναρίων διολίσθησης αποστολής», επικαλούμενος τον θεωρητικό του πολέμου Καρλ φον Κλαούζεβιτς και επισημαίνοντας ότι πριν από κάθε στρατιωτική ενέργεια, ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να έχει σαφείς στόχους και μέσα για την επίτευξή τους, κάτι που, κατά την εκτίμησή του, δεν είναι ακόμη απολύτως ξεκάθαρο στην παρούσα κρίση.

«Ξεκινά μια πολύ καθοριστική εβδομάδα, θα έχουμε το Ιράν να προσέρχεται με μια διπλωματική πρόταση και την ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ