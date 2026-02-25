Eurostat: Στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο- Ο πέμπτος χαμηλότερος στην ΕΕ

Στο 1,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην ΕΕ.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,0% τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,5%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε στο 2,0% τον από 2,3% τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,8%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), τη Δανία (0,6%), τη Φινλανδία και την Ιταλία (και οι δύο 1,0%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), τη Σλοβακία (4,3%) και την Εσθονία (3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,51 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,39 π.μ.).