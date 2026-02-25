Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Eurostat: Στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο- Ο πέμπτος χαμηλότερος στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 1,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Είναι ο πέμπτος χαμηλότερος  στην ΕΕ.

Στο 1,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Είναι ο πέμπτος χαμηλότερος  στην ΕΕ.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,0% τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,5%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε στο 2,0% τον από 2,3% τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,8%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), τη Δανία (0,6%), τη Φινλανδία και την Ιταλία (και οι δύο 1,0%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), τη Σλοβακία (4,3%) και την Εσθονία (3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,51 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,39 π.μ.).

Tags

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣEurostatΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα