Καταχωρίστηκε η αίτηση για άρση της ασυλίας Σιζόπουλου - Ανοίγει ο δρόμος για ποινική έρευνα

Kαταχωρίστηκε από τη Νομική Υπηρεσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η αίτηση για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου. Όπως επιβεβαίωσε ο «Π» από το Δικαστήριο, η εξέταση της αίτησης ορίστηκε για ακρόαση στις 3/3/2026.

Οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα του «Π» σχετικά με την πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας να προχωρήσει στη διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του βουλευτή, στη βάση του πορίσματος που εξέδωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η άρση της ασυλίας του Μαρίνοu Σιζόπουλου κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να ανακριθεί.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, με πόρισμα που διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη στις 11/9/2025, εισηγήθηκε να ερευνηθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος για τη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων, τα οποία παραπέμπουν σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς: απάτη, πλαστογραφία και κατάρτιση πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία προς καταδολίευση.

Η έρευνα εναντίον του κ. Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς έπειτα από αξιολόγηση των καταγγελιών που υπέβαλε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβας. Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου.

Ο Γιώργος Βαρνάβας εμπλέκει τον Μαρίνο Σιζόπουλο σε υπόθεση εξασφάλισης «χρυσού» διαβατηρίου με ψευδείς παραστάσεις, μέσω εταιρείας στην οποία ο κ. Σιζόπουλος ήταν διευθυντής και από την οποία φέρεται να είχε οικονομικό όφελος. Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από πρώην συνεργάτη του.

Επιβεβαιώνει η ΝΥ

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η ίδια η Νομική Υπηρεσία, ανακοινώνοντας ότι η αίτηση καταχωρίστηκε την Παρασκευή 20/2/2026 και ορίστηκε για ακρόαση στις 3 Μαρτίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.