«Δοσμένες» θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Τι συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας

Την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συνέχισε τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2026, θέτοντας ερωτήματα προς τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, υπέβαλε ερώτημα προς τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη, για το ζήτημα της καταβολής ειδικού επιδόματος σε 22 ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τους οποίους είχε αποκοπεί το εν λόγω επίδομα το 2013 και οι οποίοι προσέφυγαν στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο τους δικαίωσε.

Ακόμη, ο κ. Μυλωνάς ζήτησε κατάλογο των συμβολαίων των εν λόγω καθηγητών, ενώ ρώτησε τον κ. Γιαπιντζάκη αν θα υπάρξει θέση εσωτερικού ελεγκτή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ζητώντας απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα εντός 15 ημερών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας διερωτήθηκε αν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Υπουργός Παιδείας έχουν ασχοληθεί με την πυραμίδα των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο, ενώ ζήτησε την τοποθέτηση του κ. Γιαπιντζάκη σχετικά τις φήμες ότι οι θέσεις που προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για νέο πανεπιστημιακό προσωπικό είναι «δοσμένες». Επιπλέον, ζήτησε να πληροφορηθεί το κόστος συντήρησης των κτηρίων του Πανεπιστημίου.

Απαντώντας στον Παύλο Μυλωνά, ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης είπε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία που αφορά τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή στο Πανεπιστήμιο. Αναφορικά με τη συντήρηση των κτηρίων του Πανεπιστημίου, σημείωσε ότι το κόστος της προληπτικής συντήρησης ανέρχεται στα €4,5-5 εκατ., σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, προσθέτοντας ότι «η χρηματοδότηση που έχουμε δεν είναι επαρκής για τις ανάγκες μας».

Απαντώντας στον κ. Γιαπιντζάκη, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η παράμετρος της συντήρησης δεν λήφθηκε υπόψιν στο κόστος αρκετών κτηρίων του Πανεπιστημίου, ζητώντας να λαμβάνεται υπόψιν το κόστος συντήρησης κατά την προκήρυξη νέων έργων από το Πανεπιστήμιο.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας, Παύλου Μυλωνά, ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης ανέφερε ότι έχουν προκηρυχθεί 16 θέσεις για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έρχονται καθηγητές, σημείωσε, προσθέτοντας ότι στην Κύπρο ανοίγουν πανεπιστημιακές σχολές Ιατρικής, αλλά όχι πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου είπε ακόμη ότι ο αριθμός των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο είναι στάσιμος εδώ και χρόνια. Θα υπάρξει μεγάλο κύμα αφυπηρετήσεων, οι νέες προσλήψεις θα καλύψουν το κενό μέσα σε μια δεκαετία, ανέφερε, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν 12 αφυπηρετήσεις εντός του 2026 και 14 αφυπηρετήσεις εντός του 2027.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της καταβολής του ειδικού επιδόματος στους 22 ακαδημαϊκούς που δικαιώθηκαν πρωτόδικα και με έφεση το 2025 για την καταβολή ειδικού επιδόματος για το 2013 (στους οποίους, όπως είπε, συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος, ο κ. Γιαπιντζάκης είπε ότι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου προνοείται ποσό για το 2025 και το 2026. Το επίδομα ανέρχεται γύρω στις €11.000 για έναν καθηγητή ετησίως και γύρω στις €6.500 για έναν αναπληρωτή καθηγητή ετησίως, είπε.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Ευσταθίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωπος των 22 ακαδημαϊκών που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εξέφρασε έκπληξη για την εισήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου για καταβολή του επιδόματος το 2025 και το 2026, αφού κάποιοι από τους επηρεαζόμενους αφυπηρέτησαν λίγα χρόνια νωρίτερα. «Είναι δίκαιο να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι απέξω; Είναι δυνατό να λέμε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για την καταβολή του επιδόματος ισχύει μόνο για ένα χρόνο;», διερωτήθηκε.

Απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των Βουλευτών του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη, ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης εξήγησε ότι το ειδικό επίδομα ήταν μέρος του μισθού των καθηγητών, γι’ αυτό και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αποκοπή του ήταν αντισυνταγματική. Θα πρέπει οι δικαιούχοι του επιδόματος να το πάρουν αναδρομικά, συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι ήταν «αυθαιρεσία» των αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου να δοθεί αυτό το επίδομα σε όλους, προσθέτοντας ότι αρχικά το επίδομα είχε δοθεί σε ορισμένους ακαδημαϊκούς ως κίνητρο προσέλκυσης.

Ο Μενέλαος Μενελάου, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε πως, όταν προέκυψε το θέμα του ειδικού επιδόματος, το Πανεπιστήμιο ζήτησε γνωμάτευση από τους νομικούς του συμβούλους και το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι συμφώνησαν να καταβληθεί το επίδομα για το 2013, αλλά ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο να τηρήσει στάση αναμονής για την περίοδο 2014-2024, μέχρι να τελεσιδικήσουν και οι υπόλοιπες προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο από άλλες ομάδες επηρεαζόμενων ακαδημαϊκών. Στον προϋπολογισμό του 2026, μπήκε η πρόνοια για καταβολή επιδόματος σε 70 δικαιούχους, πρόσθεσε.

