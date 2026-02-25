Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας θα παρουσιάσει σε συνέδριο στο Λονδίνο η Πική

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Invest Cyprus σε συνεργασία με τους Financial Times (FT Locations) και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Bracken House

Τον ρόλο της Κύπρου ως ευρωπαϊκής οικονομίας και σταθερού κόμβου σε περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασία, θα αναδείξει η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω  Ειρήνη Πική, η οποία θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο «Investing in Cyprus: Risk, returns and FDI flows in the innovation corridor».

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, η διοργάνωση συγκεντρώνει διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτές ιδιωτικών αγορών, θεσμικούς φορείς και στελέχη επιχειρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα το επενδυτικό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου και τις προοπτικές άμεσων ξένων επενδύσεων σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στην παρέμβασή της θα παρουσιάσει την πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη στρατηγική στόχευση προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της οικονομίας.

Παράλληλα, θα αναδείξει τον ρόλο της Κύπρου ως ευρωπαϊκής οικονομίας και σταθερού κόμβου σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασίας, επισημαίνοντας τη συμβολή της χώρας στη συνδεσιμότητα, στην ενεργειακή μετάβαση και στην ενίσχυση των οικονομικών συνεργασιών μεταξύ Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρεται, η παρουσία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στο Λονδίνο αντικατοπτρίζει τη σταθερή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για εξωστρέφεια και ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου σταθερότητας και ευκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων και τη διεύρυνση των οικονομικών συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη μετατροπή της ανάπτυξης σε απτό όφελος για τους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

