Αυξημένη κατά 3,6% η βιομηχανική παραγωγή το 2025

Τον Δεκέμβριο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 3,5%

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 έφθασε στις 113,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,2%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,4%) και των μεταλλείων και λατομείων (-1,7%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+13,8%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+11,9%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+8,1%).

Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-7,4%) και κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-2,3%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

