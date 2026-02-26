Να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, λέει ο Πρόεδρος ΔΗΚΟ

Το ΔΗΚΟ απαιτεί αποτελεσματικά μέτρα ουσιαστικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό, τόσο για την αντικατάσταση των ζώων όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη που ενδεχομένως να προκύπτουν, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος προσθέτοντας πως οφείλουμε να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους γιατί είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, αφού ο κτηνοτροφικός τομέας συνεισφέρει στην κυπριακή οικονομία.

Σε δηλώσεις ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αραδίππου, στην παρουσία του Δημάρχου Αραδίππου, βουλευτών του κόμματος και κτηνοτρόφων της περιοχής, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «είχαμε τη ευκαιρία να ακούσουμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, αλλά και εισηγήσεις από τους κτηνοτρόφους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το μείζον ζήτημα που προκύπτει από τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού που είχαμε την προηγούμενη περίοδο».

Πρόσθεσε ότι «με ικανοποίηση σημειώνουμε πως έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ζώων που φαίνεται να έχουν επηρεαστεί, ενώ έχουν υιοθετηθεί και μια σειρά από άλλα περιοριστικά μέτρα που έχουν στόχο τον περιορισμό όσο γίνεται της εξάπλωσης της ασθένειας. Όμως ο περιορισμός και η πρόληψη είναι μόνο η μία όψη αυτού του νομίσματος», είπε.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος «αυτό που ακούσαμε σήμερα και αυτό που απαιτούμε και εμείς ως ΔΗΚΟ, είναι αποτελεσματικά μέτρα ουσιαστικής αποζημίωσης τόσο σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των ζώων όσο και τα διαφυγόντα κέρδη που ενδεχομένως να προκύπτουν από αυτές τις απώλειες».

Οφείλουμε, κατέληξε, «να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους σ’ αυτή τη δοκιμασία γιατί είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, οι παραγωγικές μονάδες να συνεχίσουν να παράγουν γιατί θέλουμε ένα υγιή κτηνοτροφικό τομέα να συνεχίσει να συνεισφέρει στην κυπριακή οικονομία».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ