Αφεντικό-φαινόμενο στην Κίνα μοίρασε 22 εκατ. ευρώ μπόνους και… όσα σηκώνουν τα χέρια

Viral έγινε στα social media της Κίνας η εταιρεία Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. μετά την απόφαση του διευθυντή της να μοιράσει 22 εκατ. ευρώ σε μπόνους, με τα 7,3 εξ αυτών να δίνονται σε εκδήλωση με ειδικό όρο οι εργαζόμενοι να πάρουν όσα χρήματα μπορούσαν να κουβαλήσουν με τα χέρια τους.

Η γιορτή στην οποία έγινε η ιδιόμορφη διανομή πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου. Σε αυτήν στήθηκαν 800 τραπέζια για να φιλοξενήσουν περίπου 7.000 άτομα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τα τραπέζια να είναι καλυμμένα από χαρτονομίσματα ενώ σε άλλα καρέ έχουν αποτυπωθεί εργαζόμενοι να μεταφέρουν τα χρήματα σε πάκους.

Σύμφωνα με την South China Morning Post τα συνολικά κέρδη της εταιρείας που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, ήταν 33 εκατ. ευρώ για το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το 70% αυτών μοιράστηκε στους 7.000 υπαλλήλους της

Πρόκειται για εταιρεία που κατασκευάζει και προσφέρει υπηρεσίες γερανών με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει η κινεζική εφημερίδα, τον Μάρτιο του 2025 η ίδια εταιρεία είχε μοιράσει 195.000 ευρώ ως μπόνους σε 2.000 γυναίκες υπαλλήλους με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι ο διευθυντής της εταιρείας να χαρακτηρίζεται ως «το αφεντικό που αγαπάει περισσότερο να μοιράζει χρήματα» με τον ίδιο να απαντά πως «δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα, αλλά οι νέοι άνθρωποι είναι επιβαρυμένοι με δάνεια για αυτοκίνητα και υποθήκες και κάθε ανακούφιση που μπορούμε να προσφέρουμε βοηθά».

