Κ. Κουμής: Στο 14% η συνεισφορά τουρισμού στην οικονομία το 2025

To 2025 ο τομέας του τουρισμού, επιβεβαίωσε με τον πιο τρανταχτό τρόπο, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης και οικοδόμησης ανθεκτικότητας για την κυπριακή οικονομία, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα τον απολογισμό δράσης του Υφυπουργείου, ο κ. Κουμής σημείωσε ότι ο τομέας απέδειξε επίσης ότι είναι, και μπορεί να παραμείνει και πυλώνας προοπτικής, αφού παρά τις συνεχείς προκλήσεις και το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η συνεισφορά του τομέα στην κυπριακή οικονομία παραμένει υψηλή και εξαιρετικά ωφέλιμη, με την συνεισφορά στο ΑΕΠ να ανέρχεται στο 14%, σε σύγκριση με 13,1% που ήταν το προηγούμενο έτος.

«Μία συνεισφορά, που αναμφίβολα συνέβαλε στην οικοδόμηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της χώρας μας, που ως γνωστό εκτιμάται στο 3,75% για το έτος 2025, που είναι κι ένας εκ των κορυφαίων της Ευρώπης, πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι 1,5%», σημείωσε.

Σε απόλυτους αριθμούς τα έσοδα από τον τουρισμό για την τριετία 2023 – 2025 ανήλθαν στο ποσό ρεκόρ των €9,9 δισ.

Στην ιστορία το 2025

Το έτος 2025 έχει πλέον περάσει στην ιστορία, ως το κορυφαίο έτος στην ιστορία του τουρισμού της χώρας μας, συνοδευόμενο από επιδόσεις ρεκόρ, γεγονός που αναμφίβολα μας ικανοποιεί, ως Κυβέρνηση και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, επεσήμανε.

Κατά το 2025, οι αφίξεις τουριστών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5εκ. επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 12,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 41,6% σε ορίζοντα τριετίας, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου όπου και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 15,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 51,1% σε ορίζοντα τριετίας.

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη το 2025 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 2,9%, ανερχόμενη σε €822 σε σύγκριση με €799, που ήτανε το προηγούμενος έτος, ενώ σε ορίζοντα τριετίας, η άνοδος ανήλθε σε 6,2%.

Στόχοι για επόμενα χρόνια

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι από τη μια η διατήρηση των επιδόσεων στα ίδια υψηλά επίπεδα και από την άλλη να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των επισκεπτών μέσα από την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόνισε.

Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, επεσήμανε, που επενδύουμε συνεχώς στην διπλή μετάβαση, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση δηλαδή, κάτι που απεικονίζεται στα πλείστα σχέδια που προκηρύσσει κατά καιρούς το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σκοπός και διαρκής στόχος, ήταν και θα είναι η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας στην κάθε μορφή της.