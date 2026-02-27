Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €943 εκατ. το 2025, διανομή μερίσματος €519 εκατ. - H συνεισφορά Astrobank

Καθαρά κέρδη €943,3 εκατ. ανακοίνωσε για το 2025 η Alpha Bank ενώ προχωρά σε διανομή €519 εκατ. προς τους μετόχους.

Το δ’ τρίμηνο το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €413,3 εκατ. αυξημένο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Astrobank. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επηρεάστηκε θετικά από την υψηλότερη συνεισφορά των δανείων παρά την μείωση των περιθωρίων χορηγήσεων. Το έτος 2025, το Καθαρό έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,1% το τέταρτο τρίμηνο 2025, τα Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,36, ενώ ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 15%.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ρεκόρ νέων εκταμιεύσεων στην Ελλάδα ύψους €4,2 δισ. το τέταρτο τρίμηνο (+40% τριμηνιαία ή 4% σε ετήσια βάση).

Το τέταρτο τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €1,3 δισ., αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση δανείων κυρίως από επιχειρήσεις, παρά τα υψηλά επίπεδα αποπληρωμών. Για το 2025, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στα€3,5 δισ.

Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων κατά 8% σε ετήσια βάση (ή κατά 4% μη συμπεριλαμβανομένης της Astrobank) καθώς και της ισχυρής αύξησης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 21%, κυρίως σε μετοχές (+28% σε ετήσια βάση) και σε αμοιβαία κεφάλαια (+28% σε ετήσια βάση).

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,6%, σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το γ’ τρίμηνο.

Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 58 μ.β. το δ’ τρίμηνο.

Ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 15% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους €165 εκατ., ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 52 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.

Καθοριστική χρονιά

«Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικό σχέδιο που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης», αναφέρει σε δήλωσή του ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης.

Η εμπορική μας δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να αγγίζει τα €3,5 δισ., προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο, προσθέτει.

«Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., εκ των οποίων €2,2 δισ. προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό μας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών εσόδων μας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση πηγών εσόδων του Ομίλου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο Transaction banking και την περαιτέρω επιτάχυνση των πρωτοβουλιών μας στη διαχείριση κεφαλαίων, όπου καταγράψαμε €1,3 δισ. καθαρές πωλήσεις και €2 δισ. εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια», επισημαίνει.

Οι προοπτικές της οικονομίας στις βασικές αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παραμένουν ευνοϊκές, στηριζόμενες σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη.

Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, investment banking, trade finance, cash management, treasury services, διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις καθώς και στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων.

«Εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, η διευρυμένη περιφερειακή μας παρουσία και η συνεργασία με την UniCredit θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Στο πλαίσιο αυτό, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το, δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank. Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», τονίζει.