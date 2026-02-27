Προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Mercosur ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur ανακοίνωσε με δήλωσή της το πρωί της Παρασκευής, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούσουλα φον ντερ Λάιεν, παρά την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τη χθεσινή επικύρωση της συμφωνίας από δύο από τα κράτη μέλη της Mercosur, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Η Πρόεδρος Κομισιόν είχε δεσμευτεί πως «όταν οι χώρες θα είναι έτοιμες, θα είμαστε κι εμείς», από την πλευρά της Ένωσης.

«Χθες, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Η Βραζιλία και η Παραγουάη αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα, επειδή δείχνουν την εμπιστοσύνη και την προθυμία των εταίρων μας να προωθήσουν τη σχέση μας και να λειτουργήσει αυτή η ιστορική συμφωνία», σημείωσε στη δήλωσή της η φον ντερ Λάιεν.

Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε εξουσιοδότηση για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας, μετά από την πρώτη επικύρωση από μία χώρα της Mercosur. «Ως εκ τούτου, τις τελευταίες εβδομάδες, το συζήτησα εντατικά με τα κράτη μέλη και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή», ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Εκπρόσωπος της Κομισιόν που ενημέρωσε τον Τύπο, αρνήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος σχετικά με το με πόσους ηγέτες κρατών μελών συνομίλησε η επικεφαλής της Κομισιόν πριν πάρει αυτή την απόφαση.

Η πλήρης επικύρωση παραμένει «παγωμένη» εν αναμονή της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ, μετά από προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, η Κομισιόν είχε φροντίσει να «σπάσει σε κομμάτια» τη συμφωνία, ώστε να μπορεί να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή μέχρι να οριστικοποιηθεί η επικύρωσή της από τα θεσμικά όργανα. Αφορά στην προσωρινή ενεργοποίηση του εμπορικού σκέλους της συμφωνίας, το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θα παραμείνει σε «προσωρινή εφαρμογή», καθώς η Συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως «μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του. Επομένως, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία», σημειώνει η φον ντερ Λάιεν στη δήλωση της, απαντώντας στην κριτική.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, η Συμφωνία Mercosur δημιουργεί μια αγορά 720 εκατ. ανθρώπων. «Ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες. Μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς. Επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας να έχουν πρόσβαση σε αγορές και να αναπτυχθούν σε επίπεδα που μόνο να ονειρεύονταν πριν. Και δίνει επίσης στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα του πρώτου που θα έκανε την κίνηση σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχέων οριζόντων. Αλλά ένα πλεονέκτημα του πρώτου που θα έκανε την κίνηση πρέπει να υλοποιηθεί», πρόσθεσε.

«Η Mercosur είναι μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα. Είναι μια πλατφόρμα για βαθιά πολιτική δέσμευση με εταίρους που βλέπουν τον κόσμο όπως εμείς,» τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις μας, οι εργαζόμενοί μας και οι πολίτες μας θα καρπωθούν τα οφέλη - και θα πρέπει να τα καρπωθούν το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για ανθεκτικότητα. Πρόκειται για ανάπτυξη και για τη διαμόρφωση του μέλλοντός της από την Ευρώπη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ