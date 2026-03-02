Στο 3,8% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025- Πρώτη εκτίμηση ετήσιων εθνικών λογαριασμών

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,8% σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,5%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ενημέρωση και Επικοινωνία», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Κατασκευές» και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών».

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».