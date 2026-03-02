Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο 3,8% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025- Πρώτη εκτίμηση ετήσιων εθνικών λογαριασμών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,8% σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,8% σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,5%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ενημέρωση και Επικοινωνία», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Κατασκευές» και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών».

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα