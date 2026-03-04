Αυξήθηκαν κατά 17,1% τα παραχαραγμένα χαρτονομίσματα ευρώ στην Κύπρο το 2025

Αύξηση 17,1% παρουσίασαν τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ διαφόρων αξιών που αποσύρθηκαν το 2025 στην Κύπρο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι το 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 670 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων διαφόρων αξιών, με το τραπεζογραμμάτιο με ονομαστική αξία €50 να παρουσιάζει το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 45,4% του συνόλου.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 444.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20% σε σχέση με το 2024.

Τα τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες €50 και €20 εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 80,2% επί του συνόλου.

Το 96,8% των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων εντοπίσθηκε σε χώρες της ευρωζώνης, το 2,2% σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ευρωζώνης και το 1% στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι, σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Ωστόσο, παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμβουλεύει τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν λεπτομερώς τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά.

Στον διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς τρόπους ελέγχου της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ