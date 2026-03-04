DBRS: Διαχειρίσιμος αντίκτυπος σύγκρουσης σε τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαχειρίσιμες εκτιμώνται, στο παρόν στάδιο, οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για τις διεθνείς τράπεζες και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με ανάλυση της Morningstar DBRS

Όπως αναφέρεται, οι διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν ουσιώδεις άμεσες εκθέσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, περιορίζοντας έτσι τον άμεσο πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, οι έμμεσες επιδράσεις αναμένεται να προκύψουν κυρίως μέσω μακροοικονομικών διαύλων, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων, τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Ο Επικεφαλής Πιστωτικών Αξιλογήσεων, Michael Driscoll, σημείωσε ότι «εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναμένουμε αυξημένες προβλέψεις για ζημιές από δάνεια και χαμηλότερη του αναμενομένου παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που θα μπορούσε τελικά να αποδυναμώσει τα πιστωτικά θεμελιώδη μεγέθη, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα».

Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές άμεσες εκθέσεις στην περιοχή, αν και ενδέχεται να καθυστερήσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Οι διακυμάνσεις στις αγορές δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν ουσιωδώς τα πιστωτικά τους προφίλ, ωστόσο οι μικρότεροι διαχειριστές θεωρούνται πιο ευάλωτοι σε παρατεταμένη αστάθεια.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι άμεσοι κίνδυνοι για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένουν περιορισμένοι, με τις βασικές προκλήσεις να εντοπίζονται κυρίως στις πιθανές μακροοικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση παρατεταμένης ή περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

