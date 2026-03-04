Συγκροτείται συμβουλευτικό σώμα με παλαίμαχους της ΕΔΕΚ - Επέστρεψε στο κόμμα ο Νίκος Νικολαΐδης μετά από 9 χρόνια

Στη συγκρότηση συμβουλευτικού σώματος με παλαιότερα στελέχη πρώτης γραμμής προχωρεί ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου στα πλαίσια της προσπάθειας για συστράτευση και συμπόρευση ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Λευκάρων Σοφοκλή Σοφοκλέους και τον πρώην ευρωβουλευτή Κούλλη Μαυρονικόλα, τους οποίους ενημέρωσε για την πρόθεση του να σχηματίσει ένα άτυπο συμβούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κ.κ. Σοφοκλέους και Μαυρονικόλας αποδέχθηκαν την πρόσκληση του κ. Αναστασίου για συμμετοχή στο συμβουλευτικό σώμα, το οποίο θα λειτουργήσει στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας.

Αύριο, Πέμπτη, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα έχει συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο Στροβόλου Σάββα Ηλιοφώτου αλλά και με τον πρώτη δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη όπου θα τους εισηγηθεί να συμμετάσχουν στο συμβουλευτικό σώμα. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα λαμβάνει συμβουλές από το συγκεκριμένο σώμα για τη χάραξη επικοινωνιακής και εκλογικής στρατηγικής ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Στο συμβουλευτικό σώμα θα συμμετάσχει και ο Διομήδης Διομήδους, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας.

Χαιρέτισε την επιστροφή Νικολαΐδη ο Αναστασίου

Τον επαναπατρισμό του πρώην δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στις τάξεις του κόμματος ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Σε δημόσια δήλωση, ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι «ο Νίκος Νικολαΐδης αισθανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών και τη δύσκολη μάχη που δίνει η ΕΔΕΚ ενόψει των βουλευτικών εκλογών, συντάσσεται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ, με στόχο ένα επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα».

Ακολούθως ο κ. Αναστασίου είπε ότι «υπερθεματίζω την επισήμανση του ότι η Κύπρος όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται σήμερα την ΕΔΕΚ».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε επίσης ότι η συστράτευση των στελεχών και του κόσμου του κόμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση «για να παραμείνει η ΕΔΕΚ ένα δυνατό κάστρο αντίστασης και έπαλξης εθνικών και κοινωνικών αγώνων». Σημείωσε ότι «αυτή τη συστράτευση επεδίωξα από την πρώτη στιγμή, στο κάλεσμα μου για συμπόρευση και ενότητα». Πρόσθεσε δε ότι «ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συναγωνιστές και συναγωνίστριες».

Απλός στρατιώτης

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι υπήρξε επικοινωνία του Νίκου Νικολαΐδη με την ηγεσία της ΕΔΕΚ μετά την ανακοίνωση του ίδιου για επιστροφή στις τάξεις του κόμματος. Όπως πληροφορούμαστε, ο κ. Νικολαΐδης ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα αλλά ούτε να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής. Αντίθετα, εξέφρασε τη θέση ότι είναι η σειρά της νέας γενιάς των ΕΔΕΚιτών να εκπροσωπήσουν το κόμμα και να αγωνιστούν στην πρώτη γραμμή.

9 χρόνια μακριά

Την επιστροφή στην ΕΔΕΚ είχε ανακοινώσει με γραπτή δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το περασμένο Σάββατο ο Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι επανήλθε στο κόμμα μετά από 9 χρόνια.

Τόνισε ότι «πέρασαν εννιά χρόνια μακριά από την ΕΔΕΚ, χωρίς τη θέληση μου. Μακριά από τον πολιτικό χώρο που αφιέρωσα 40 χρόνια από τη ζωή μου».

Ακολούθως ανέφερε ότι οι δεσμοί με τον απλό κόσμο της ΕΔΕΚ ουδέποτε έσπασαν. «Ουδέποτε χώρισαν οι δρόμοι μας. Ουδέποτε προδώσαμε τις αρχές μας, τις αρχές της αξιοπρέπειας και του σοσιαλισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε δε ότι μετά από εννιά χρόνια είχε συνάντηση με φίλους και συναγωνιστές στην Τοπική Οργάνωση Μέσα Γειτονιάς το βράδυ της Παρασκευής. «Θα έλεγα ψέματα», υποστήριξε, «αν έλεγα ότι δεν ήμουν συγκινημένος». Όμως, πρόσθεσε, «ένιωσα ότι ήμουν εκεί ακριβώς που έπρεπε να ήμουν: μαζί με τους ανθρώπους που μας ενώνουν κοινά ιδανικά και κοινοί αγώνες. Για να δώσουμε μαζί, ακόμα μια μάχη, την πιο δύσκολη και την πιο καθοριστική, αυτή τη φορά, τη μάχη για τη σωτηρία της ΕΔΕΚ».

«Η απόφαση που περιμέναμε για μήνες να έλθει από την ηγεσία», πρόσθεσε, «ήλθε τελικά από τη βάση της ΕΔΕΚ, δυνατή και ξεκάθαρη: Κανείς δεν περισσεύει, όλοι μαζί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στη μεγάλη μάχη για τη σωτηρία της ΕΔΕΚ. Αφήνουμε πίσω μας όσα μας χώρισαν και όσα ενδεχομένως να μας χωρίζουν ακόμα, και κοιτάζουμε μπροστά, με τη δύναμη όσων μας ενώνουν: την αγάπη για την πατρίδα, το σεβασμό στην ιστορία της ΕΔΕΚ, την προσήλωση στις αρχές του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού».

«Τούτη την ύστατη ώρα», τόνισε, «μια είναι η αγωνία όλων μας. Η ΕΔΕΚ πρέπει να σωθεί. Για να μπορέσουμε να ξανακτίσουμε μια αναγεννημένη ΕΔΕΚ, αξιόπιστη, σοβαρή, δυνατή. Όσο παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας τόσο περισσότερο γίνεται πεποίθηση μας ότι η Κύπρος, όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται σήμερα την ΕΔΕΚ. Μια ΕΔΕΚ που να μπορεί να προωθήσει πολιτικές που να εξυπηρετούν τους πολλούς και όχι τους λίγους και τα οργανωμένα συμφέροντα, που να προστατεύει τους ευάλωτους, να θέσει φραγμό στην διαπλοκή και στην ασυδοσία, που να μπορεί να αξιοποιεί προς όφελος της Κύπρου Ευρωπαϊκές πολιτικές και συνεργασίες. Μια ΕΔΕΚ που να αποτελεί ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας, όπως υπήρξε και στο παρελθόν».

«Σε αυτό τον αγώνα», κατέληξε, «δεν υπάρχουν ούτε περιθώρια ούτε λόγοι για απουσίες! Το χρωστούμε στους συναγωνιστές μας που έφυγαν, το οφείλουμε στη νέα γενιά που θα έλθει!».