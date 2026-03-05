Στο 0,1% έπεσε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο

Στο 0,1% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, έναντι ετήσιας αύξησης 0,5% τον Ιανουάριο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (4,2%) ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-9,3%). Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-2,5%).

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,8%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,7%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%) και Μεταφορές (-3,7%). (Πίνακας 1) Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,8%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (-0,5) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,4%).

Το δίμηνο του 2026, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,29%.