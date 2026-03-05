Live: Έτοιμη η Τεχεράνη για χερσαί επιχείρηση των ΗΠΑ - Σε εξέλιξη ισραηλινή επιχείρηση στη Βηρυτό

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας έντονη ανησυχία και στην Ευρώπη, μετά τα πλήγματα με drone που σημειώθηκαν και στην Κύπρο, θέτοντας το νησί σε ύψιστο συναγερμό.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03) εκρήξεις καταγράφτηκαν στην Ιερουσαλήμ ύστερα από εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στον πόλεμο μπαίνουν και οι Κούρδοι, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι χτύπησε βάσεις τους στο Ιράκ.

Τι συμβαίνει:

Ο ναυτιλιακός τομέας ανακοίνωσε ότι χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο ως «περιοχή πολεμικών επιχειρήσεων» λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει επιπλέον μαχητικά Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ξεκίνησε η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Βηρυτό - Μαζικές εκκενώσεις

Ιράν: 1,230 οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Λίβανος: Ο Ισραηλινός Στρατός ζητά την εκκένωση γειτονιών έξω από τη Βηρυτό

Η Τεχεράνη απειλεί την ΕΕ πως θα πληρώσει το τίμημα αν δεν πάρει θέση υπέρ του Ιράν στην επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ

Νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης οι IDF

Οι Ιρανοί λένε ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ

Απορρίφθηκε το σχέδιο ψηφίσματος για περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Όλες οι εξελίξεις για τη διεθνή σύρραξη

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, anadoluajansi.tr