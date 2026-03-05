Αυτή τη φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Ισπανία

Τη φρεγάτα «Cristóbal Colón» στέλνει η Ισπανία στην Ανατολικό Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο εν μέσω της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Live: Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι - «Ενισχύουμε την αεράμυνα για την κοινή μας ασφάλεια», λέει ο Βρετανός ΥΠΑΜ

Live: Πύραυλοι και drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν και αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη (βίντεο)

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα elpais, η φρεγάτα «Cristóbal Colón» το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε αρχικά σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Βαλτική Θάλασσα, αλλά τώρα θα κατευθυνθεί προς τις ακτές της Κρήτης, φτάνοντας γύρω στις 10 Μαρτίου.

Χθες σε διάγγελμά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε τονίσει ότι η θέση της Ισπανίας είναι «όχι στον πόλεμο», διευκρινίζοντας πως η χώρα του «δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι οι Ισπανοί «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά» και ότι «συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό».

Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

newmoney.gr