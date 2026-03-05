Με οριακές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 278,53, μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,26%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,46 μονάδες, καταγράφοντας επίσης πτώση σε ποσοστό 0,23%. Η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τις €326.795,76.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες ανοδικά κινήθηκαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,42%, κλείνοντας στις 1.869,19 μονάδες, και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,36%, κλείνοντας στις 1.856,49 μονάδες. Αντιθέτως, απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς κατά 0,46% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 0,34%, κλείνοντας στις 222,79 και 2.810,32 μονάδες, αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με € 221.500,54 (πτώση 1,1% - τιμή κλεισίματος €9,02), της Demetra Holdings με €46.900,08 (πτώση 0,35% - τιμή κλεισίματος €1,435), της Cyprus Cement με €16.150,28 (πτώση 0,77% - τιμή κλεισίματος €1,29), της Atlantic Insurance Company με €12.524,48 (πτώση 0,89% - τιμή κλεισίματος €2,22) και της Eurobank με €10.824,33 (πτώση 0,05% - τιμή κλεισίματος €3,675).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 132.

Πηγή: ΚΥΠΕ