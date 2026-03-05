Το HMS Dragon θα φτάσει στην Κύπρο «τις επόμενες δύο εβδομάδες», λέει ο Χίλι - Δεν απέκλεισε εμπλοκή της Βρετανίας στον πόλεμο

Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε ότι το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon, το οποίο αποστέλλεται στην Κύπρο, θα φτάσει «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Όπως ανέφερε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον «περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα» καθώς και «400 ειδικούς αεράμυνας επιπλέον από όσους θα είχαμε κανονικά». «Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε το βρετανικό προσωπικό μας, τη βρετανική μας βάση, αυτό το νησί της Κύπρου, αλλά και τους συμμάχους μας σε ολόκληρη την περιοχή», είπε.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, δεν έδωσε σαφή απάντηση. «Η φύση κάθε πολέμου και κάθε σύγκρουσης είναι ότι μεταβάλλεται», ανέφερε. «Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι θα κάνουν οι Ιρανοί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσαρμόσει τις ενέργειές του ώστε να διασφαλίσει την προστασία των Βρετανών πολιτών, των ενόπλων δυνάμεων και των συμμάχων του. Επιβεβαίωσε επίσης ότι σειρήνα συναγερμού ήχησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε βρετανική βάση στην Κύπρο. Όπως είπε, βρισκόταν σε δωμάτιο χωρίς παράθυρα και ετοιμαζόταν για συνεδρίαση της επιτροπής Cobra με τον πρωθυπουργό, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.