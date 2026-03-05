Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Όλα ανοιχτά για την πρωτιά - Τα ποσοστά που καταγράφουν τα κόμματα (πίνακες + γραφήματα)

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ως προς τη δύναμη των κομμάτων σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, που παρουσίασε το ΡΙΚ για τον μήνα Ιανουάριο, αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της κρατικής τηλεόρασης. Η μεγάλη έρευνα του ΡΙΚ για την πολιτική κουλτούρα και εκλογική συμπεριφορά της εταιρείας MRC CYPRONETWORK, η οποία επιχειρεί να δώσει την ευρύτερη προσέγγιση των ψηφοφόρων με άξονα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, καταγράφει τη δεδομένη στιγμή τις τάσεις τόσο για την εκλογική δύναμη των κομμάτων, παραδοσιακών, όσο και των νέων σχηματισμών, οι οποίοι θα δοκιμαστούν από τη μιά, αλλά θα δοκιμάσουν και το υπάρχον σύστημα από την άλλη.

Αμφισβήτηση και διάβρωση

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως τα καταγράφει ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας Γιάννης Μαυρής και με βάση τη συνήθη γενεακή τυπολογία, στους ηλικιακά νεότερους ψηφοφόρους, που ανήκουν στην GenZ και στους Millennials, τείνουν να κυριαρχήσουν τα νέα κόμματα, ενώ αντιθέτως, στις προηγούμενες γενιές (GenX, Baby Boomers και Silent), διατηρείται η κυριαρχία των ιστορικών κομμάτων του κυπριακού κομματικού συστήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο αλλάζει τη γεωγραφία των ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα παρατηρείται διάβρωση αλλά και ανακατάταξη των κομματικών ταυτίσεων με βάση τα ευρήματα της έρευνας.

Πρόθεση ψήφου

Με βάση την έρευνα, ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στο 18% και με συσπείρωση στο 59%. Το ΑΚΕΛ καταγράφει ποσοστά της τάξης του 17,5% με συσπείρωση 70%. Στην τρίτη θέση το ΕΛΑΜ με 12% και συσπείρωση 83% και ακολουθούν το ΑΛΜΑ με 8,5%, η Άμεση Δημοκρατία με 7%, το ΔΗΚΟ με 6,5% και συσπείρωση 58%, το VOLT με 3%, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων στο 2,5% και η ΔΗΠΑ με 1%.

Η… μόνιμη διαφθορά

Ένα εκ των βασικών ζητημάτων που καταγράφονται σε σχέση με την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών, είναι πως το μείζον ζήτημα που απασχολεί έξι στους δέκα ψηφοφόρους, είναι η διαφθορά. Σημειώνεται δε πως αυτό το 61% που δηλώνει ως το πλέον επιβαρυντικό ζήτημα τη διαφθορά, έχει μιαν απαισιόδοξη οπτική, αφού θεωρεί ότι η Κύπρος είναι μια χώρα, στην οποία πάντα θα υπάρχει διαφθορά».

Η πεποίθηση αυτή, ενδεχομένως να αποτελέσει ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα, για την ψήφο σημαντικού τμήματος του εκλογικού σώματος, που βρίσκεται σήμερα σε απόσταση από όλα τα πολιτικά κόμματα και, ταυτόχρονα, ταλαντεύεται μεταξύ αποχής και ψήφου διαμαρτυρίας, (υπολογίζεται περίπου σε 16% του εκλογικού σώματος (1 στους 6).

Η έρευνα καταγράφει τα βασικά κριτήρια ψήφου από τους έτοιμους να ψηφίσουν πολίτες, με τον άξονα της εσωτερικής διακυβέρνησης να είναι ο πλέον σημαντικός.

Κυπριακό

Πέραν των αντικειμενικών δεδομένων που φωτογραφίζουν τα εσωτερικά ζητήματα ως κυρίαρχα, αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει και μια πλήρης απαισιόδοξη προοπτική για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, αφού με βάση την έρευνα, το 71% πιστεύει ότι δεν μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να βρεθεί αποδεκτή και βιώσιμη λύση.

Στην έρευνα, το Κυπριακό ως ζήτημα που θα μετρήσει περισσότερο στην απόφαση για την ψήφο στις εκλογές, εμφανίζει μόλις 5%, το χαμηλότερο ποσοστό (ιστορικό ελάχιστο περιόδου 1996-2026), που έχει καταγραφεί ποτέ σε έρευνα του ΡΙΚ, σε αντίθεση με τα προβλήματα της διακυβέρνησης που εμφανίζουν ποσοστό 22%. Η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 57% (6 στους 10) δηλώνει ότι στην ψήφο τους θα μετρήσουν και τα δύο.

Εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Στην έρευνα παρατηρείται επίσης εκτεταμένη και συνεχιζόμενη υποχώρηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η υποχώρηση είναι καθολική και αφορά τόσο (κυρίως) τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς (Βουλή, πολιτικά κόμματα, συντεχνίες, δήμους), όσο και τους θεσμούς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, (κυβέρνηση, δημόσια υπηρεσία, δικαιοσύνη, αστυνομία), ενώ σε μικρότερο βαθμό την Εθνική Φρουρά και την Εκκλησία.

Εμπιστοσύνης στους θεσμούς της εκτελεστικής εξουσίας: