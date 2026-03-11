Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ονούφριος Κουλλά: Σοβαροί οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Απαιτείται καλή προεργασία και μελέτη διαφόρων σεναρίων και αντίστοιχα σχέδια αντίδρασης, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την οικονομία μας και την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

«Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η διάρκεια της κρίσης. Ήδη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει αισθητά και η ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου έχει διαταραχθεί. Εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας που δημιουργήθηκε διεθνώς, η τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Είναι απολύτως αναγκαίο να εκπονηθεί αμέσως συγκεκριμένη διαφημιστική εκστρατεία που να επικεντρωθεί στην εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού», τονίζει.

Απαιτείται επίσης, προσθέτει, καλή προεργασία και μελέτη διαφόρων σεναρίων και αντίστοιχα σχέδια αντίδρασης.

«Δεν είναι μόνο οι εξωτερικοί κίνδυνοι. Έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τις ισοπεδωτικές, επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές πολιτικές του ΑΚΕΛ. Ο λαϊκισμός και τα εύηχα συνθήματα του ΑΚΕΛ ενόψει εκλογών αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν είναι η ώρα για ανεύθυνες πολιτικές. Είναι η ώρα για μέγιστη υπευθυνότητα» καταλήγει.

