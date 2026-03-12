Πρόεδρος Eurogroup: Ανάγκη για ορθές πολιτικές σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει της συνεδρίασης των ηγετών της ΕΕ στις 19 Μαρτίου απέστειλε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εξαμηνιαίας συζήτησης σε επίπεδο Συνόδου για το ευρώ.

Στην επιστολή γίνεται ένας απολογισμός των τελευταίων μηνών και τίθενται οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ευρωζώνης για το επόμενο διάστημα, με τον κ. Πιερρακάκη να προειδοποιεί ότι η ευρωζώνη εξακολουθεί να λειτουργεί «σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο και ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον», σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για ορθές πολιτικές και βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση.

Στην επιστολή του, ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένουν ισχυρά, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως σημειώνει, η ανεργία κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ καταγράφεται μικρή βελτίωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών χάρη στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, τη χαλάρωση των χρηματοδοτικών συνθηκών και την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και δημιουργούν κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του Eurogroup σημειώνει ότι ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από «την ένταση, το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», τα οποία παραμένουν ακόμη δύσκολο να εκτιμηθούν.

Πέρα από τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, η επιστολή αναδεικνύει και τις μακροχρόνιες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις. «Οι γνωστές διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας, η γήρανση των πληθυσμών και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις, συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης», λέει ο κ. Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης.

Ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το Eurogroup τους τελευταίους μήνες είναι η αύξηση των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να παρεμβαίνει «με μία ενιαία φωνή» σε διεθνή φόρα όπως το G7, το G20 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να προωθήσει τη σταθερότητα και μια διεθνή οικονομική τάξη βασισμένη σε κανόνες, ενώ τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία συμβάλλουν ήδη στη σταδιακή εξισορρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας, καθιστώντας την Ευρώπη πιο δυναμική, ελκυστική για επενδύσεις και ανθεκτική.

Σημαντικό μέρος της επιστολής αφιερώνεται στον διεθνή ρόλο του ευρώ, το οποίο παραμένει το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα παγκοσμίως, με τον κ. Πιερρακάκη να σημειώνει ότι οι αλλαγές στο διεθνές νομισματικό σύστημα, η γεωπολιτική αντιπαράθεση και οι εμπορικές εντάσεις σημαίνουν ότι «ο διεθνής ρόλος του ευρώ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος».

Κεντρική προτεραιότητα για τους Υπουργούς της ευρωζώνης των 21 αποτελεί και η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), η οποία θεωρείται κρίσιμη για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με τον κ. Πιερρακάκη να σημειώνει ότι οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ότι το Eurogroup είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Σχετικά με το ψηφιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ψηφιακό ευρώ, υπογραμμίζεται η σημασία της προσαρμογής του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή. Σημειώνεται ακόμη ότι οι εξελίξεις σε τεχνολογίες όπως τα distributed ledger technologies, η tokenisation και τα stablecoins δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup ξεκίνησε ειδική διαδικασία ταχείας εργασίας για την ψηφιακή χρηματοδότηση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ΕΚΤ, των εθνικών κεντρικών τραπεζών και ιδιωτικών φορέων.

Η επιστολή αναφέρεται επίσης στον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι για το 2026 ενδείκνυται μια «γενικά ουδέτερη δημοσιονομική στάση», λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανθεκτικότητα της ευρωζώνης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, με τον Πρόεδρο του Eurogroup να σημειώνει ότι «η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας της ζώνης του ευρώ. Σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, η δέσμευσή μας για ορθές πολιτικές και βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση παραμένει απαραίτητη».

Πηγή: ΚΥΠΕ