Κινητικότητα στο έργο του Βασιλικού- Τον διαγωνισμό προεπιλογής νέου εργολάβου θα τρέξει η ΕΤΥΦΑ

Μετά από πολλούς μήνες, καταγράφεται κινητικότητα στο έργο του Βασιλικού, με την κυβέρνηση να προωθεί τη λύση μιας ανοικτής διαδικασίας, για την εξεύρεση ενός νέου εργολάβου, που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της προβλήτας και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Σε ότι αφορά το χρόνο, πηγές με γνώση των διεργασίων, ανέφεραν στον «Π», ότι θα μπορούσε το έργο να παραδοθεί σε ένα διάστημα 24 ως 30 μηνών, δηλαδή εντός του 2028 (στις αρχές ή στο τέλος). Δεν αποκλείεται, όμως, να απαιτηθεί μικρότερος χρόνος, αν ο εργολάβος έχει την ικανότητα να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τον διαγωνισμό της προεπιλογής, κατά τον οποίο θα κληθούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το έργο, θα τον τρέξει η ΕΤΥΦΑ και θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση με όσους δείξουν ενδιαφέρον.

Ο διαγωνισμός προεπιλογής ενδιαφερόμενων, είναι μια διαδικασία κατά την οποία ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, εμπειρία, οικονομική κατάσταση), για να προκριθούν σε μια λίστα ικανών αναδόχων.

Στο μεταξύ θα ενισχυθεί το προσωπικό της ΔΕΦΑ, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε αποτελεσματική επίβλεψη του έργου. Οι αδυναμίες στην επίβλεψη, κατά την εκτέλεση του έργου, από την κινεζική κοινοπραξία, θεωρείται μια από τις αιτίες της αποτυχίας στην υλοποίησή του.

Τα επόμενα βήματα

«Πήραμε απόφαση να βγούμε σε διαγωνισμό για προεπιλογή εργολάβων. Προχωρούμε ολοταχώς σε διαγωνισμούς για την ολοκλήρωση του έργου», είπε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας ο Πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), Γιώργος Ασιήκαλης.

Πρόσθετα η ΔΕΦΑ αποφάσισε, να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, ζητώντας έγκριση πιστώσεων, για την πληρωμή των απαραίτητων ερευνών επικινδυνότητας (risk studies), οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση, για την ασφαλή συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών και την αδειοδότηση των υποδομών.

Επίσης δόθηκε παράταση έξι μηνών στην εταιρεία Technip, που παρέχει υπηρεσίες συντονιστή του έργου, προκειμένου να ολοκληρώσει τον συνολικό σχεδιασμό.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο είναι απαραίτητο, για τη μείωση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής και για τη διασφάλιση της επάρκειας στην ηλεκτροδότηση.

Ο τέως Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΑ, Μάριος Μενελάου, είπε στην ίδια συνεδρίαση, ότι «η ΔΕΦΑ και η ΕΤΥΦΑ βασίζονταν σε εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους» και πως «το κόστος μη έλευσης του φυσικού αερίου ανέρχεται σε €350 εκατ. ετησίως».

Η πλωτή μονάδα

Σε ότι αφορά την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG «Προμηθέας», εξακολουθεί να βρίσκεται στη Μαλαισία. Η διοίκηση της ΔΕΦΑ ανέφερε, πως εξετάζονται σενάρια αξιοποίησης, εντός των περιορισμών, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μειώσαμε το προσωπικό στο μισό. Το κόστος το μηναίο θα είναι κατά 190 χιλιάδες λιγότερο. Το πλοίο είναι ακόμα στη Μαλαισία και είναι υπό διερεύνηση πού θα πάει. Υπήρξε ενδιαφέρον από εταιρείες, να το χρησιμοποιήσουν, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε», ανέφερε ο κ. Ασιήκαλης για το πλοίο «Προμηθέας».

Προβληματισμός

Παρά τις κινήσεις επιτάχυνσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) διατηρεί χαμηλές προσδοκίες για το πότε θα φθάσει φυσικό αέριο στην αγορά ηλεκτροπαραγωγής. Ο πρόεδρός της, Πολύβιος Λεμονάρης, ανέφερε ότι οι κυλιόμενες μελέτες επάρκειας ενέργειας ενσωματώνουν ως «χείριστο σενάριο», την υπόθεση, ότι φυσικό αέριο δεν θα έρθει πριν από το 2030, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τους καταναλωτές.

Στη συζήτηση στη Βουλή τονίστηκε, πως σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, πόσο τελικά θα κοστίσει και σε ποιο βαθμό τα υφιστάμενα προβλήματα θα επηρεάσουν τις μελλοντικές χρεώσεις ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα, τέθηκαν ξανά στο τραπέζι προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις, όπως η κατασκευή αγωγών, απευθείας από το κοίτασμα «Αφροδίτη», ως προσωρινό ή συμπληρωματικό σενάριο τροφοδοσίας της Κύπρου με φυσικό αέριο.

Ο τέως Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΑ είπε, ότι έχει στην κατοχή του μια προσωρινή λύση, που δόθηκε στην Κολομβία και είναι εφαρμόσιμη και στην Κύπρο και διερωτήθηκε «γιατί να μην εξεταστεί η κατασκευή αγωγών από το κοίτασμα Αφροδίτη».