Η ΕΕ εκταμιεύει €21,2 εκατ. στην Κύπρο στο πλαίσιο του NextGenerationEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε €21,2 εκατ. σε επιχορηγήσεις στην Κύπρο ως την πέμπτη πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο Μηχανισμός αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του NextGenerationEU – του προγράμματος της Επιτροπής μετά την πανδημία για τη στήριξη της ανάκαμψης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, τα μέτρα που συνδέονται με αυτήν την πληρωμή περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, των μεταφορών, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης.

Την 1η Αυγούστου 2025, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή το πέμπτο αίτημά της για συνολική πληρωμή 70,5 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του RRF. Το αίτημα αυτό περιλαμβάνει 19 ορόσημα και στόχους που καλύπτουν 8 μεταρρυθμίσεις και 11 επενδύσεις.

Η Επιτροπή ενέκρινε εν μέρει το πράσινο φως για το πέμπτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η Κύπρος πρέπει ακόμη να εφαρμόσει ένα εκκρεμές ορόσημο στο πλαίσιο αυτού του αιτήματος πληρωμής, το οποίο σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση της πράσινης φορολογίας (Ορόσημο 19). Η Επιτροπή θα εξετάσει την εκταμίευση των υπόλοιπων κεφαλαίων μόλις η Κύπρος αντιμετωπίσει αυτό το μη εκπληρωμένο ορόσημο.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου υποστηρίζεται από επιχορηγήσεις ύψους 1,02 δισεκατομμυρίων ευρώ.