Αναθεωρημένοι κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια- Τι ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τους αναθεωρημένους κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια, ενέκρινε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχύοντας την προστασία των παραθεριστών, μετά τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία και παταγώδεις χρεοκοπίες.

Η επικαιροποιημένη οδηγία, την οποία ενέκρινε την Πέμπτη το Κοινοβούλιο και η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί προσωρινά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, αποσαφηνίζει ποια ταξίδια και ποιες υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ταξιδιωτικό πακέτο, ενώ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση κουπονιών («vouchers») και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους χωρίς επιβάρυνση.

Ορισμός ταξιδιωτικού πακέτου

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να διευκολύνουν τον προσδιορισμό του ποιες συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες συνιστούν πακέτο. Αυτό καθορίζεται πρωτίστως από το πότε και το πώς γίνεται η κράτηση του συνδυασμού υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε μια ηλεκτρονική αγορά όπου οι διασυνδεδεμένες διαδικασίες κράτησης επιτρέπουν τον συνδυασμό υπηρεσιών που προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους, αυτές θα θεωρούνται οργανωμένο ταξίδι εφόσον ο πρώτος πάροχος διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη στους άλλους παρόχους και η σύμβαση για όλες τις υπηρεσίες ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών.

Εάν ο διοργανωτής του ταξιδιού καλεί τον πελάτη να κάνει κράτηση πρόσθετων υπηρεσιών, πρέπει να τον ενημερώσει εάν αυτές δεν ανήκουν στο ίδιο πακέτο με τις υπηρεσίες που έχει ήδη κλείσει.

Vouchers

Η επικαιροποιημένη οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση κουπονιών για την αποζημίωση των ταξιδιωτών, που ήταν ευρέως διαδεδομένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να εκδοθεί κουπόνι και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Τα κουπόνια θα έχουν μέγιστη χρονική ισχύ 12 μηνών και οι πελάτες πρέπει να αποζημιώνονται για τυχόν κουπόνια που δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε πλήρως είτε μερικώς, και έχουν λήξει. Οι εταιρείες δεν μπορούν να περιορίζουν την επιλογή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τους κατόχους κουπονιών.

Τέλη ακύρωσης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια χωρίς τέλη ακύρωσης ή κυρώσεις εάν προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στον ταξιδιωτικό προορισμό. Αυτό θα επεκταθεί τώρα σε αναπόφευκτα και έκτακτα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στο σημείο αναχώρησης ή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά το ταξίδι. Ο καθορισμός του κατά πόσον οι περιστάσεις είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογείται η δωρεάν ακύρωση θα γίνεται κατά περίπτωση. Οι επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις για τον σκοπό αυτό.

Προθεσμίες για τη διαχείριση παραπόνων και την επιστροφή χρημάτων

Όταν λαμβάνουν παράπονα σχετικά με μια υπηρεσία, οι διοργανωτές περιηγήσεων θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παραλαβή τους εντός 7 ημερών και να παράσχουν αιτιολογημένη απάντηση εντός 60 ημερών. Εάν ο διοργανωτής του ταξιδιού πτωχεύσει, οι πελάτες θα πρέπει να αποζημιωθούν για ακυρωμένες υπηρεσίες από την εγγύηση αφερεγγυότητας εντός 6 μηνών (9 μήνες για πολύ περίπλοκες πτωχεύσεις). Η τυπική προθεσμία των 14 ημερών για την επιστροφή χρημάτων για ακύρωση ταξιδιού θα παραμείνει αμετάβλητη.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία με 537 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 24 αποχές.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές, Μάλτα) δήλωσε: «Αυτοί οι επικαιροποιημένοι κανονισμοί θα προστατεύουν τους καταναλωτές όταν προκύπτει πρόβλημα με τα πακέτα διακοπών τους. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων που διαταράσσουν οποιοδήποτε σκέλος του ταξιδιού τους, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να ακυρώσουν το ταξίδι τους και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η αποδοχή vouchers θα παραμείνει προαιρετική και οι καταναλωτές θα μπορούν, εναλλακτικά, να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων τους. Οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα έχουν την υποχρέωση να απαντούν σε παράπονα εντός 60 ημερών ενώ η ενισχυμένη προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας, θα διασφαλίζει ότι, όταν προκύπτει πτώχευση, η οικονομική ζημία δεν μετακυλίεται στις οικογένειες.»

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να εγκρίνει επίσημα τη νομοθεσία. Στη συνέχεια, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί σε ισχύ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 28 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος για να ενσωματώσουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία και άλλους 6 μήνες για να αρχίσει η εφαρμογή των νέων διατάξεων.