Μικρή πτώση την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο, εβδομαδιαίες απώλειες 2,05%

Μικρή πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10%, κλείνοντας στις 266,92 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφηκαν απώλειες 2,05%.

Πτώση 0,18% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 161,64 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €181.863,86.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,31% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 1,27%. Αντίθετα, ζημιές παρουσίασαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,70% και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 1,09%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €135.641 (πτώση 0,70% – τιμή κλεισίματος €8,52), της Δήμητρα Επενδυτική με €30.889 (πτώση 1,08% – τιμή κλεισίματος €1,375), της Logicom με €10.546 (πτώση 2,58% – τιμή κλεισίματος €3,02), της Pandora Investments με €1.673 (άνοδος 5,00% – τιμή κλεισίματος €0,21) και της Interfund Investments με €1.120 (πτώση 6,67% – τιμή κλεισίματος €0,028).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν καθοδικά, 5 ανοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη. 35 τίτλοι παρέμειναν αδιαπραγμάτευτοι. Ο αριθμός συναλλαγών ήταν 105.

