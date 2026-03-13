Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρή πτώση την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο, εβδομαδιαίες απώλειες 2,05%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10%, κλείνοντας στις 266,92 μονάδες

Μικρή πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10%, κλείνοντας στις 266,92 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφηκαν απώλειες 2,05%.

Πτώση 0,18% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 161,64 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €181.863,86.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,31% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 1,27%. Αντίθετα, ζημιές παρουσίασαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,70% και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 1,09%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €135.641 (πτώση 0,70% – τιμή κλεισίματος €8,52), της Δήμητρα Επενδυτική με €30.889 (πτώση 1,08% – τιμή κλεισίματος €1,375), της Logicom με €10.546 (πτώση 2,58% – τιμή κλεισίματος €3,02), της Pandora Investments με €1.673 (άνοδος 5,00% – τιμή κλεισίματος €0,21) και της Interfund Investments με €1.120 (πτώση 6,67% – τιμή κλεισίματος €0,028).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν καθοδικά, 5 ανοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη. 35 τίτλοι παρέμειναν αδιαπραγμάτευτοι. Ο αριθμός συναλλαγών ήταν 105.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα