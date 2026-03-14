Τρέχουν για εκταμίευση νέας δόσης χορηγίας από ΕΕ- Στη βουλή νομοσχέδια για τράπεζες και κανονισμοί για φόρους δημοτικών αποβλήτων

Δέσμη επτά νομοσχεδίων κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή με στόχο την επίτευξη οροσήμου που σχετίζεται με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της 7ης δόσης χορηγίας. Παράλληλα, για την εκταμίευση της 6ης δόσης κατατέθηκαν νομοσχέδιο και κανονισμοί για φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, με τη δέσμη νομοσχεδίων στοχεύεται η επίτευξη του οροσήμου 198 της μεταρρύθμισης 4 του ΣΑΑ: «Ψηφιακό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» και περιλαμβάνεται στο αίτημα για την εκταμίευση της έβδομης δόσης χορηγίας από την ΕΕ, η αξιολόγηση του οποίου θα ολοκληρωθεί τέλος Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στόχος της μεταρρύθμισης είναι η παραγωγή πιστοληπτικής βαθμονόμησης που να λαμβάνει υπόψη την ολιστική εικόνα δανεισμού και συμπεριφοράς των δανειοληπτών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα/ εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για σκοπούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το σχετικό ορόσημο προϋποθέτει την έγκριση της δέσμης νομοσχεδίων από την Βουλή και την έκδοση σχετικής οδηγίας από την Κεντρική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη δέσμη, διασφαλίζεται η ύπαρξη εξουσιοδοτικών άρθρων βάσει των οποίων η Κεντρική Τράπεζα αποκτά εξουσίες πρόσβασης, εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων καθώς και έκδοσης οδηγών για τους σκοπούς του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων.

Με βάση τις τροποποιήσεις, εισάγονται εξουσιοδοτικά άρθρα για τη διενέργεια βαθμονόμησης πιστοληπτικής ικανότητας από το μηχανισμό συλλογής δεδομένων «Άρτεμις».

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα, καθορίζει με οδηγίες που εκδίδονται τη διαδικασία επιβολής ή και αναθεώρησης τελών από το μηχανισμό συλλογής δεδομένων «Άρτεμις» και καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καθορισμού τους, όπως η ίδια κρίνει σκόπιμο.

Τα επτά νομοσχέδια είναι:

-Ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων (τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων και για συναφή θέματα (τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης (τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία ((τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί διαχειριστών πιστώσεων και αγοραστών πιστώσεων και για συναφή θέματα (τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί τιτλοποιήσεων (τροποποιητικός) νόμος του 2026

-Ο περί χρηματοδοτικής μίσθωσης (τροποποιητικός) νόμος του 2026

Κανονισμοί για φόρο δημοτικών αποβλήτων

Παράλληλα, στη βουλή κατατέθηκαν και κανονισμοί επιβολής φόρων για τις ποσότητες δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν για διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων.

Οι φόροι υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, είναι ένα από τα ορόσημα που εκκρεμούσαν για την εκταμίευση της έκτης δόσης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο φόρος επιβάλλεται ως ακολούθως:

(α) Μέχρι τις 31.12.2027, με συντελεστή δέκα ευρώ (€10) ανά τόνο δημοτικών αποβλήτων επί της ποσότητας δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν για διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής.

(β) Από την 1.1.2028, αύξηση κάθε έτος κατά πέντε ευρώ (€5) ανά τόνο δημοτικών αποβλήτων επί της ποσότητας δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν για διάθεση στον χώρο υγειονομικής ταφής, με μέγιστο συντελεστή τα εβδομήντα Ευρώ (€70) ανά τόνο δημοτικών αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι ο διαχειριστής χώρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων υπολογίζει και επιβάλει τον φόρο εντός εξήντα ημερών από τη διάθεση στον χώρο υγειονομικής ταφής των δημοτικών αποβλήτων.

Υποχρέωση είσπραξης του φόρου υγειονομικής ταφής

Υπόχρεος για τον υπολογισμό, τον καθορισμό και την είσπραξη του φόρου υγειονομικής ταφής είναι ο διαχειριστής του χώρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων. Ο φόρος υγειονομικής ταφής χρεώνεται για κάθε τόνο δημοτικών αποβλήτων που καταλήγει για διάθεση στον χώρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων.

Ο κάτοχος αποβλήτων υποχρεούται να καταβάλει προς τον διαχειριστή του χώρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων τον φόρο, το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία επιβολής του φόρου.

Πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την προθεσμία , υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) του οφειλόμενου φόρου ανά ημέρα καθυστέρησης καταβολής του.

Ο διαχειριστής του χώρου υγειονομικής ταφής υποχρεούται να τηρεί μητρώο φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, σε ημερήσια βάση.

Αδικήματα και ποινές

Ο κάτοχος δημοτικών αποβλήτων ή ο διαχειριστής χώρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων ο οποίος παραβιάζει, είτε ο ίδιος είτε δια υπαλλήλου, πράκτορα ή άλλου εκπροσώπου του, οποιαδήποτε υποχρέωση που προβλέπεται στους Κανονισμούς, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €20.000, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ο κάτοχος δημοτικών αποβλήτων ή ο διαχειριστής χώρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, ο οποίος ενεργώντας με πρόθεση ή βαριά αμέλεια, είτε ο ίδιος είτε μέσω υπαλλήλου, πράκτορα ή άλλου εκπροσώπου του, καταχωρίζει, υποβάλλει, παρουσιάζει, παραδίδει ή τηρεί ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία ή δηλώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Κανονισμούς, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €200.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Η ΕΕ εκταμιεύει €21,2 εκατ. στην Κύπρο

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε την Πέμπτη €21,2 εκατ. σε επιχορηγήσεις στην Κύπρο ως την πέμπτη πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).