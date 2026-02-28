Στην τεχνοκρατική επιτροπή εκπροσώπων κομμάτων η πρόοδος υλοποίησης Σχεδίου Ανάκαμψης- Τα επόμενα βήματα

Η πρόοδος της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (ΣΑΑ) «Κύπρος - το αύριο» (2021-2026), τέθηκε επί τάπητος σε πρόσφατη συνεδρία της τεχνοκρατικής επιτροπής εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι στιγμής οι εκταμιεύσεις από το Μηχανισμό...

