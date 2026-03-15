Κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΠΕΟ: Επιβεβλημένη η προληπτική παρέμβαση του κράτους για ακρίβεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η ΠΕΟ θεωρεί επιβεβλημένη την προληπτική και αποφασιστική παρέμβαση του κράτους για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων τιμών και αισχροκέρδειας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

Αναφέρει, ακόμα, ότι έχει ζητήσει την άμεση σύγκληση της Συμβουλευτικής  Επιτροπής Καταναλωτών, για να συζητηθούν οι προβληματισμοί και οι απόψεις των εκπροσώπων των καταναλωτών.

Καλεί, δε, την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα, μείωση ΦΠΑ και άλλων τελών στο ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποίηση της  δυνατότητας επιβολής πλαφόν στις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά με την ενεργοποίηση των μηχανισμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  και ιδιαίτερα της Υπηρεσίας  Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

«Σε μια περίοδο που η κοινωνία συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της ακρίβειας  η κυβέρνηση θα πρέπει να ακυρώσει την απόφαση για εισαγωγή των πράσινων φορολογιών, αφού η επιβολή τους θα πλήξει την οικονομία και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά κάνοντας ακόμα πιο ακριβό το κόστος, ιδιαίτερα στον τομέα της  ενέργειας», καταλήγει η ΠΕΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΕΟΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΖΙΝΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΑΚΡΙΒΕΙΑΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα