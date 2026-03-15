ΠΕΟ: Επιβεβλημένη η προληπτική παρέμβαση του κράτους για ακρίβεια

«Η ΠΕΟ θεωρεί επιβεβλημένη την προληπτική και αποφασιστική παρέμβαση του κράτους για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων τιμών και αισχροκέρδειας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

Αναφέρει, ακόμα, ότι έχει ζητήσει την άμεση σύγκληση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών, για να συζητηθούν οι προβληματισμοί και οι απόψεις των εκπροσώπων των καταναλωτών.

Καλεί, δε, την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα, μείωση ΦΠΑ και άλλων τελών στο ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποίηση της δυνατότητας επιβολής πλαφόν στις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά με την ενεργοποίηση των μηχανισμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

«Σε μια περίοδο που η κοινωνία συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της ακρίβειας η κυβέρνηση θα πρέπει να ακυρώσει την απόφαση για εισαγωγή των πράσινων φορολογιών, αφού η επιβολή τους θα πλήξει την οικονομία και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά κάνοντας ακόμα πιο ακριβό το κόστος, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας», καταλήγει η ΠΕΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ