Δαμιανός: Επένδυση στην ενέργεια ισούται με ενίσχυση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας

Στην ενεργειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα και την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι η κατάσταση στην Κύπρο έχει επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα, σημειώνοντας ότι όλες οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Όπως ανέφερε, όλα τα άτυπα συμβούλια που θα πραγματοποιηθούν στο νησί από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο θα διεξαχθούν κανονικά.

«Η Κύπρος είναι και παραμένει ένα ασφαλές και σταθερό μέρος και θα αποτελεί πάντα μέρος της λύσης σε οποιαδήποτε κρίση στην περιοχή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης, ο Υπουργός σημείωσε ότι πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Εξήγησε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, λόγω της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα και της έκθεσής της σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Επισήμανε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων, θα βρεθεί το πακέτο για τα ενεργειακά δίκτυα, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται εκτιμώνται στα 660 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπογράμμισε πως το ποσό αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από δημόσιους πόρους και θα πρέπει να εξεταστεί και η συμβολή ιδιωτικών επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Ο κ. Δαμιανός πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης το ζήτημα της προσιτής ενέργειας, καθώς και την κατάσταση στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι όσο περισσότερο επενδύουμε στην ενέργειά μας τόσο περισσότερο επενδύουμε στην ασφάλειά μας και στην ανταγωνιστικότητά μας.

Ερωτηθείς αν ο πόλεμος θα μπορούσε να επισκιάσει τις συζητήσεις γύρω από την εφαρμογή του REPowerEU, ο Υπουργός απάντησε ότι το θέμα δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και δεν αναμένει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, σημείωσε ότι η αντίδραση των αγορών εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πρόσθεσε ότι το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική περιλαμβάνει δύο βασικές διαστάσεις, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε πως πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν χωριστά, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει και σε υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τη δέσμη για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, δηλαδή τις προτάσεις της Κομισιόν για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (ΔΕΔ-Ε) και την Οδηγία για την αδειοδότηση που παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος της δέσμης για τα δίκτυα είναι να βελτιωθεί η διασυνοριακή διασυνδεσιμότητα, να ενισχυθεί ο εξηλεκτρισμός και να επιταχυνθεί η αδειοδότηση των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Παράλληλα, το Συμβούλιο θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί, όσον αφορά το σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε η Κομισιόν πριν από έναν χρόνο με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, οι Υπουργοί Ενέργειας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αποτελεσματικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να εξετάσουν τρόπους για την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους βραχυπρόθεσμα.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προώθηση της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ολοκλήρωσης και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από κοινού από την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης ο Υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας, Dorin Junghietu και ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας και Υπουργός Ενέργειας, Denys Shmyhal.

Πηγή: ΚΥΠΕ